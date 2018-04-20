Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
В России построили тягач «Вощина-1»
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Новая российская ракета поражает воображение
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Пентагон озадачен доставкой американских ракет в Россию
Эксперт рассказал, зачем РФ ракеты США из Сирии
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
СМИ узнали, кто находился на борту затонувшей «подлодки Гитлера»
Сирия начала мстить Трампу и Мэй
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:01 (мск), источник: РИА Крым

Прохладно и дождливо: чего ждать от погоды в пятницу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму прогнозируются дожди и прохладная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

«20 апреля в Крыму сохранится прохладная погода. Пройдут небольшие и умеренные дожди. Дневная температура воздуха составит +10…+15 градусов, ночная — +2…7», — рассказали синоптики, добавив, что сила ветра составит 7−12 м/с, местами — 17 м/с.

В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем — +12…+14.

В Севастополе будет переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +7…+9 градусов, днем — +13…+15.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
«Единая Россия» выдвинет Цивилева в губернаторы Кузбасса
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь