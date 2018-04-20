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09:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Грязный дождь и холод ожидаются в Хабаровском крае

В выходные в регион придет циклон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

К воскресенью ночные и дневные температуры понизятся в Хабаровском крае, говорят синоптики Дальневосточного УГМС. Это связано с приходом небольшого циклона на выходных, который принесет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на севере.

 — В субботу на территории края осадки, северный ветер будет дуть со скоростью 2−7 м/с. Ночные температуры составят от +4 до +10 градусов и в районе 0 °C на севере, днем столбик термометра поднимется до +11..+17 градусов на основной территории края и от +5 до +7 °C на севере, — комментирует ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

В воскресенье температуры упадут — в крае наступит кратковременное похолодание.

 — Так происходит после прохождения циклона из-за затока холода, — пояснила Галина Брынцева. — Поэтому температура ночью в южных районах — около 0 °C, на севере от -2 до -10 градусов. Днем до +10..+15 градусов.

В Хабаровске прогнозируется небольшой дождь в ночь на субботу и в первую половину дня, с дневными температурами +13..+15, а ночью — до +9°C. В воскресенье без осадков до 0 °C ночью и до +12°C днем.

Поскольку циклон идёт через Северо-Восток Китая, поднимая с китайский полей пыль и гарь от весенних палов, осадки ожидаются грязными, аналогично тем, который уже были на этой неделе.

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