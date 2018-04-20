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08:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

Первый рэп-баттл состоится в Иркутске 4 мая

Призовой фонд баттла составит 30 000 рублей.

В Иркутске состоится первый в истории рэп-баттл «Hard Battle». Рэперы, которые пройдут отборочный тур, поборются за главный приз 30 000 рублей, который учредила компания «Ростелеком».

Принять участие в баттле могут все желающие в возрасте от 16 до 30 лет. До 26 апреля включительно необходимо отправить предварительную заявку на участие. Следить за новостями можно в группе мероприятия.

Ведущим мероприятия выступит независимый исполнитель, представитель альтернативной российской музыки, участник группы Yellow Socks Анатолий Заммер (Zammer MC).

«Иркутские рэперы участвуют в баттлах, которые, в основном, проходят на интернет-площадках. Но живые баттлы отличаются эмоциями, страстями, напряжением, поэтому формат выступлений вышел в офлайн и стал популярнее», — отметил Заммер.

В состав жюри войдут представители компании, учредившей приз, а также Дмитрий «Габонская гадюка» (хэдлайнер мероприятия, судья Versus Battle) и Артём Бутаков (MС Sherif).

Юрий Тиман, представитель компании-учредителя главного приза, считает что «Hard Battle» станет мощным толчком для развития рэп-культуры в регионе.

Справка.

Рэп-баттл — состязание двух исполнителей в жанре рэп при помощи специального рифмосложения. В классическом понимании это словесный поединок между рэп-исполнителями. С момента своего появления в конце 70-х годов прошлого века, эта субкультура превратилась в один из влиятельнейших мировых трендов.

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