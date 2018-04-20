Виновной в появлении зловония в хабаровском посёлке оказалась птицефабрика

Жители посёлка долго жаловались на смрад, от которого начали болеть. Просили помощи в различных ведомствах, городской администрации, и даже у президента. Искали виновника зловония самостоятельно. РИА «Восток-Медиа» писало, что подозрения падали на предприятие «Даль-Оха», однако представители мэрии побывали на производстве и удостоверились, что там никаких сбросов нет. Люди продолжили расследование, и вышли на след местной птицефабрики.

«Отходы птицеводства они вываливают открытым способом, не закрывают. Все эти воздушные массы направлены на посёлок», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» жительница Горького Ольга Кузьмина.

Активисты жилмассива достучались до депутата Госдумы Бориса Гладких. Тот подготовил запрос в Роспотребнадзор и после встречи с жителями сам отправился на поле, откуда шёл неприятный запах. Обнаружил сброс отходов с птицефабрики. Владельцы предприятия впервые признались в содеянном и объяснили, что проводили эксперимент по глубокой переработке куриного навоза в удобрение. В лаборатории опыт удался, а в полевых условиях провалился.

«Ситуацию мы создали, мы её признаем: вывезли часть куриного помёта на поля, и в связи с тем, что неблагоприятные условия — температурный режим, влажность — эксперимент не удался. Получилось выделение запахов — при смене ветра все несётся на жилмассив», — объяснил исполнительный директор ОАО «Племптицезавод “Хабаровский”» Сергей Жук.