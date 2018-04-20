Виновной в появлении зловония в хабаровском посёлке оказалась птицефабрика
В Хабаровске нашли виновника неприятного запаха в посёлке имени Горького. Им оказалась местная птицефабрика, которая сбрасывала на поля куриный помёт.
В Хабаровске нашли виновника неприятного запаха в посёлке имени Горького. Им оказалась местная птицефабрика, которая сбрасывала на поля куриный помёт.
Жители посёлка долго жаловались на смрад, от которого начали болеть. Просили помощи в различных ведомствах, городской администрации, и даже у президента. Искали виновника зловония самостоятельно. РИА «Восток-Медиа» писало, что подозрения падали на предприятие «Даль-Оха», однако представители мэрии побывали на производстве и удостоверились, что там никаких сбросов нет. Люди продолжили расследование, и вышли на след местной птицефабрики.
«Отходы птицеводства они вываливают открытым способом, не закрывают. Все эти воздушные массы направлены на посёлок», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» жительница Горького Ольга Кузьмина.
«Ситуацию мы создали, мы её признаем: вывезли часть куриного помёта на поля, и в связи с тем, что неблагоприятные условия — температурный режим, влажность — эксперимент не удался. Получилось выделение запахов — при смене ветра все несётся на жилмассив», — объяснил исполнительный директор ОАО «Племптицезавод “Хабаровский”» Сергей Жук.
Сейчас владельцы птицефабрики обещают исправиться. В мае к ним придёт новое оборудование, с помощью которого помёт начнут перерабатывать без выделения запаха. Отходы неудавшегося эксперимента пообещали убрать в ближайшие дни и обработать землю специальным раствором.