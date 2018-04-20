Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
Япония заявила протест России
«Хаббл» показал невероятную туманность (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
Бритни Спирс исполнила «ковбойский» танец
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Новая российская ракета поражает воображение
Раскрыта крупнейшая мировая афера
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:55 (мск), источник: Восток Медиа

Виновной в появлении зловония в хабаровском посёлке оказалась птицефабрика

В Хабаровске нашли виновника неприятного запаха в посёлке имени Горького. Им оказалась местная птицефабрика, которая сбрасывала на поля куриный помёт.

Жители посёлка долго жаловались на смрад, от которого начали болеть. Просили помощи в различных ведомствах, городской администрации, и даже у президента. Искали виновника зловония самостоятельно. РИА «Восток-Медиа» писало, что подозрения падали на предприятие «Даль-Оха», однако представители мэрии побывали на производстве и удостоверились, что там никаких сбросов нет. Люди продолжили расследование, и вышли на след местной птицефабрики.

«Отходы птицеводства они вываливают открытым способом, не закрывают. Все эти воздушные массы направлены на посёлок», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» жительница Горького Ольга Кузьмина.

Активисты жилмассива достучались до депутата Госдумы Бориса Гладких. Тот подготовил запрос в Роспотребнадзор и после встречи с жителями сам отправился на поле, откуда шёл неприятный запах. Обнаружил сброс отходов с птицефабрики. Владельцы предприятия впервые признались в содеянном и объяснили, что проводили эксперимент по глубокой переработке куриного навоза в удобрение. В лаборатории опыт удался, а в полевых условиях провалился.

«Ситуацию мы создали, мы её признаем: вывезли часть куриного помёта на поля, и в связи с тем, что неблагоприятные условия — температурный режим, влажность — эксперимент не удался. Получилось выделение запахов — при смене ветра все несётся на жилмассив», — объяснил исполнительный директор ОАО «Племптицезавод “Хабаровский”» Сергей Жук.

Сейчас владельцы птицефабрики обещают исправиться. В мае к ним придёт новое оборудование, с помощью которого помёт начнут перерабатывать без выделения запаха. Отходы неудавшегося эксперимента пообещали убрать в ближайшие дни и обработать землю специальным раствором.

Все новости региона
 Во Владивостоке сократилось количество отличников «Тотального диктанта»
Игрок хабаровского «Амура» остался недоволен реализацией в матче со шведами
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь