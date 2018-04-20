«Нет сил больше терпеть» — в Находке снова жалуются, но не на уголь

«Сколько вы можете кричать про угольную пыль и сами же гадить в Находке?! — возмущается женщина. — Родители сетуют, что их дети теперь купаться не смогут, а то, что жители давно превратили Врангель в огромную помойку, об этом они не сказали. Кучи мусора валяются в парке, возле жилых домов и никому до этого нет дела. Ходим на прогулки, а как будто бы на свалку. Водим детей мимо этой помойки, учим их вести такой же образ жизни. Вам не стыдно кидать мусор под свои же окна? Все в окурках, каких-то пакетах, бутылках и пластиковых банках. Сами себе валим под нос. Что неужели урн не существует или вам нравится этот бардак на улицах? Полно мусорных контейнеров в поселке, проблем с этим нет, вам просто лень донести ваш мусор до бака».