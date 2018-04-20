«Нет сил больше терпеть» — в Находке снова жалуются, но не на уголь
Кучи мусора обнаружили жители микрорайона Врангель Приморского края, сообщает DEITA. RU.
Кучи мусора обнаружили жители микрорайона Врангель Приморского края, сообщает DEITA. RU.
Судя по фотографиям, пластиковые бутылки, пакеты, листы пенопласта разбросаны почти по всему бывшему поселку, даже в парке, возле домов, под окнами.
Местные жители убеждены, что его кидают с окон квартир, когда лень выйти до помойки, на улице, потому что люди не думают пройти
«Сколько вы можете кричать про угольную пыль и сами же гадить в Находке?! — возмущается женщина. — Родители сетуют, что их дети теперь купаться не смогут, а то, что жители давно превратили Врангель в огромную помойку, об этом они не сказали. Кучи мусора валяются в парке, возле жилых домов и никому до этого нет дела. Ходим на прогулки, а как будто бы на свалку. Водим детей мимо этой помойки, учим их вести такой же образ жизни. Вам не стыдно кидать мусор под свои же окна? Все в окурках,
Екатерина Лапкина.