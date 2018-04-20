Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция встала на сторону США, предав Россию - эксперт
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Япония заявила протест России
В России открывается необычный бордель (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Эксперт: РФ была готова потопить флот США в течение 30 минут
Белый дом назвал условия улучшения отношений с РФ
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
08:27 (мск), источник: ДЕЙТА

«Нет сил больше терпеть» — в Находке снова жалуются, но не на уголь

Кучи мусора обнаружили жители микрорайона Врангель Приморского края, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Судя по фотографиям, пластиковые бутылки, пакеты, листы пенопласта разбросаны почти по всему бывшему поселку, даже в парке, возле домов, под окнами.

Местные жители убеждены, что его кидают с окон квартир, когда лень выйти до помойки, на улице, потому что люди не думают пройти три-пять метров и выбросить обертку в урну, которых в поселке достаточно.

«Сколько вы можете кричать про угольную пыль и сами же гадить в Находке?! — возмущается женщина. — Родители сетуют, что их дети теперь купаться не смогут, а то, что жители давно превратили Врангель в огромную помойку, об этом они не сказали. Кучи мусора валяются в парке, возле жилых домов и никому до этого нет дела. Ходим на прогулки, а как будто бы на свалку. Водим детей мимо этой помойки, учим их вести такой же образ жизни. Вам не стыдно кидать мусор под свои же окна? Все в окурках, каких-то пакетах, бутылках и пластиковых банках. Сами себе валим под нос. Что неужели урн не существует или вам нравится этот бардак на улицах? Полно мусорных контейнеров в поселке, проблем с этим нет, вам просто лень донести ваш мусор до бака».

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
 Поступок неадекватного мужчины во Владивостоке попал на видео
«Нет сил больше терпеть» — в Находке снова жалуются, но не на уголь
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Виктория Скрипаль рассказала про собаку и жениха кузины
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь