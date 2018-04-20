Названы даты Последних звонков и выпускного в Башкирии

В минобре Башкирии назвали даты проведения в школах Последних звонков и вручения аттестатов о среднем общем образовании — выпускного.

Так, торжественные линейки, посвященные Последнему звонку у 11-х классов, пройдут 25 мая (пятница). У 9-х классов Последний звонок состоится 24 мая. А вот выпускной и торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании пройдёт у всех одиннадцатиклассников республики 23 июня.