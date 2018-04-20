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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Первая ласточка: в Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений закрыли центр GURU

После реконструкции здание не получило документов на эксплуатацию.

В Екатеринбурге появилась первая ласточка среди торговых и развлекательных центров, чья работа приостановлена из-за выявленных нарушений. Им стал «GURU», расположенный на улице Репина, 22. Арбитражный суд посчитал, что здание опасно для посетителей.

Иск к собственникам центра ранее подал Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Как выяснилось, здание эксплуатировалось самовольно. После реконструкции на его работу не было получено разрешительных документов. А значит, соответствует ли объект строительным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, остается только гадать. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся пожарной безопасности.

Решение суда вступит в силу только через месяц — 3 мая. Однако Департамент направил в Арбитражный суд заявление с требованием закрыть центр уже сейчас.

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