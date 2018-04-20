Первая ласточка: в Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений закрыли центр GURU
После реконструкции здание не получило документов на эксплуатацию.
После реконструкции здание не получило документов на эксплуатацию.
В Екатеринбурге появилась первая ласточка среди торговых и развлекательных центров, чья работа приостановлена
Иск к собственникам центра ранее подал Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Как выяснилось, здание эксплуатировалось самовольно. После реконструкции на его работу не было получено разрешительных документов. А значит, соответствует ли объект строительным и
Решение суда вступит в силу только через месяц — 3 мая. Однако Департамент направил в Арбитражный суд заявление с требованием закрыть центр уже сейчас.