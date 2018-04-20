Первая ласточка: в Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений закрыли центр GURU

В Екатеринбурге появилась первая ласточка среди торговых и развлекательных центров, чья работа приостановлена из-за выявленных нарушений. Им стал «GURU», расположенный на улице Репина, 22. Арбитражный суд посчитал, что здание опасно для посетителей.

Иск к собственникам центра ранее подал Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Как выяснилось, здание эксплуатировалось самовольно. После реконструкции на его работу не было получено разрешительных документов. А значит, соответствует ли объект строительным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, остается только гадать. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся пожарной безопасности.