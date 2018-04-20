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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Яму на Котовского ликвидируют в Новосибирске

В мэрии утверждают, что на этом участке сложный рельеф.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать в этом году перекрёсток на улице Котовского и ликвидировать известную яму, которая появляется здесь каждый год.

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— До сих пор там проводился ямочный ремонт, в этом году принято решение отремонтировать около 300 метров дороги. В середине мая будут завершены конкурсные процедуры, определён подрядчик. Таким образом, на ближайшие несколько лет мы решим эту проблему, — заявил Локоть.

В мэрии также объяснили, почему ямы на этом месте появляются каждый год. Дело в том, что между улицами Геодезической и Блюхера сложный рельеф и отсутствует ливневая канализация. В результате, когда температура воздуха падает ниже нуля, асфальт буквально рвется. Поэтому во время очередного ремонта дорожники попробуют исправить сложный рельеф дороги, подняв ее уровень.

Напомним, яма на Котовского в последнее время не раз становилась героем публикаций новосибирских СМИ. 18 апреля ее даже нанесли на карты Google, включив в раздел «Достопримечательности».

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