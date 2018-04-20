Яму на Котовского ликвидируют в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать в этом году перекрёсток на улице Котовского и ликвидировать известную яму, которая появляется здесь каждый год.

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— До сих пор там проводился ямочный ремонт, в этом году принято решение отремонтировать около 300 метров дороги. В середине мая будут завершены конкурсные процедуры, определён подрядчик. Таким образом, на ближайшие несколько лет мы решим эту проблему, — заявил Локоть.

В мэрии также объяснили, почему ямы на этом месте появляются каждый год. Дело в том, что между улицами Геодезической и Блюхера сложный рельеф и отсутствует ливневая канализация. В результате, когда температура воздуха падает ниже нуля, асфальт буквально рвется. Поэтому во время очередного ремонта дорожники попробуют исправить сложный рельеф дороги, подняв ее уровень.