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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичка получила маткапитал за выдуманного ребенка

На нее завели уголовное дело за мошенничество.

В Омске перед судом предстанет 41-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, омичка получила маткапитал за рождение несуществующего ребенка.в.

— В 2015 году указанная женщина вступила в предварительный сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью хищения бюджетных денежных средств, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омичка пришла в ЗАГС и сообщила, что родила дома малышку. Ее слова подтвердил подставной «муж». Чиновники ей поверили и выдали ей свидетельство о рождении. Поскольку у женщины уже есть несовершеннолетний ребенок, она обратилась в Пенсионный Фонд, оформила сертификат на материнский капитал и с помощью фиктивного договора займа якобы для строительства жилого дома получила от государства выплату — 453 тысячи рублей.

Когда обман вскрылся, на аферистку завели уголовное дело.

— По ходатайству следственных органов суд наложил арест на имущество обвиняемой, — сообщили в областной прокуратуре.

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