Синоптики: В выходные в Ростовской области ожидаются дожди
В выходные в Ростовской области ожидаются дожди, при этом синоптики обещают небольшую облачность и солнце. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
В выходные в Ростовской области ожидаются дожди, при этом синоптики обещают небольшую облачность и солнце. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
В большинстве городов осадки обещают в воскресенье, два дня дождей возможны в Сальске.
В Ростове в первый день выходных будет облачно, без осадков. Температура днем составит 17 градусов, ночью 8 градусов со знаком плюс. В воскресенье облачно, временами дождь, температура воздуха — 19 градусов днем и 7 градусов ночью.