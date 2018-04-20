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09:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Синоптики: В выходные в Ростовской области ожидаются дожди

В выходные в Ростовской области ожидаются дожди, при этом синоптики обещают небольшую облачность и солнце. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 765 мм рт. ст. 4 м/с

В большинстве городов осадки обещают в воскресенье, два дня дождей возможны в Сальске.

В Ростове в первый день выходных будет облачно, без осадков. Температура днем составит 17 градусов, ночью 8 градусов со знаком плюс. В воскресенье облачно, временами дождь, температура воздуха — 19 градусов днем и 7 градусов ночью.

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