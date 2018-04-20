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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

К ЧМ-2018 граффити на подъезде к Санкт-Петербургу закрасят светло-серым

По мнению чиновников, первое впечатление о городе должно быть таким.

Источник: Комсомольская правда

Гости, приезжающие в Санкт-Петербург поездом, уже на подступах понимают: вот она, Северная столица. Вестниками приближающегося Московского вокзала стали граффити вдоль железной дороги.

Но правительство считает, что рисункам здесь не место, они только портят вид. И вчера Городской штаб по благоустройству провел выездное совещание. Участники проехали на поезде от Московского вокзала до Колпино, чтобы оценить чистоту и порядок территории.

— Эта весна особенная. Впереди не только ПМЭФ, 315 День рождения Петербурга, но и Чемпионат мира по футболу. К нам приедет большое количество гостей со всего мира. Первое представление о городе многие получат, глядя на Северную столицу из окна поезда, — говорит председатель Комитета Владимир Рублевский.

Комиссия приняла решение все граффити на железнодорожных постройках, стенах гаражей, ограждениях и путепроводах закрасить в «корпоративный» цвет железной дороги — светло-серый. Основные недостатки устранят до конца апреля, пишет ФБА «Экономика сегодня».

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