К ЧМ-2018 граффити на подъезде к Санкт-Петербургу закрасят светло-серым

Источник: Комсомольская правда

Гости, приезжающие в Санкт-Петербург поездом, уже на подступах понимают: вот она, Северная столица. Вестниками приближающегося Московского вокзала стали граффити вдоль железной дороги.

Но правительство считает, что рисункам здесь не место, они только портят вид. И вчера Городской штаб по благоустройству провел выездное совещание. Участники проехали на поезде от Московского вокзала до Колпино, чтобы оценить чистоту и порядок территории.

— Эта весна особенная. Впереди не только ПМЭФ, 315 День рождения Петербурга, но и Чемпионат мира по футболу. К нам приедет большое количество гостей со всего мира. Первое представление о городе многие получат, глядя на Северную столицу из окна поезда, — говорит председатель Комитета Владимир Рублевский.