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08:51 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте с 1 ноября начнут выдавать ID-карты взамен паспортов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте реализуют пилотный проект по выдаче ID-карт взамен паспортов.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено постановлением президента «Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов», в котором указаны сроки замены существующих удостоверений личности на электронные.

Предполагается, что новинка заменит собой большинство существующих сегодня документов: свидетельство о рождении, браке и т. п. Все эти данные теперь будут размещаться на электронном носителе. Исключение составят лишь водительские права, которые, как и прежде, нужно будет получать отдельно.

Как следует из сообщений СМИ, бюджет инновации будет утвержден к 1-му июля текущего года, а полностью проект будет внедрен к 1 ноября.

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