В Ташкенте с 1 ноября начнут выдавать ID-карты взамен паспортов

Предполагается, что новинка заменит собой большинство существующих сегодня документов: свидетельство о рождении, браке и т. п. Все эти данные теперь будут размещаться на электронном носителе. Исключение составят лишь водительские права, которые, как и прежде, нужно будет получать отдельно.