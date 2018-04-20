В Ташкенте с 1 ноября начнут выдавать ID-карты взамен паспортов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте реализуют пилотный проект по выдаче
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте реализуют пилотный проект по выдаче
Это предусмотрено постановлением президента «Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов», в котором указаны сроки замены существующих удостоверений личности на электронные.
Предполагается, что новинка заменит собой большинство существующих сегодня документов: свидетельство о рождении, браке
Как следует из сообщений СМИ, бюджет инновации будет утвержден к 1-му июля текущего года, а полностью проект будет внедрен к 1 ноября.