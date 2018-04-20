Владивостокцы выступили против «налога на воздух»

Пикетирующие развернули транспаранты с кричащими лозунгами: «Повышается всё кроме уровня жизни!», «Утилизация плата за воздух!», «Сегодня налог на утиль завтра — налог на воздух!», «В чей карман утекает утиль?», «Утилизация — грабеж населения!», «Сколько можно оплачивать прихоти олигархов!?», «Утильсбор — Приус за 1 000 000», «Утильсбор — это афера и обман», «Тебе Ладу Калину — олигарху Ламборгини» и др. Прохожие и проезжающие поддерживали протестующих, ведь эта тема особенно актуальна для приморцев. машина здесь не просто средство для передвижения, и уж тем более не роскошь. География края, и в частности ландшафт Владивостока, в купе с отвратительным уровнем общественного транспорта, сформировали в Приморье целую автомобильную философию. Но с каждым годом, вместе с падением уровня жизни, так необходимый здесь личный транспорт неотвратимо и быстро дорожает.
Утилизационный сбор введен в РФ в 2012 году с вступлением России в ВТО, цитируем — «для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта». Иными словами денежные средства взимаемые с граждан в качестве утилизационного сбора предполагалось направить на утилизацию приобретаемых ими автомобилей. В начале эта плата взималась только за ввозимые иномарки, но в последствии деньги стали брать и за «утилизацию» отечественных автомобилей. При этом государство компенсирует заводу-производителю уплату «утильсбора» из кармана простых россиян. Однако спустя шесть лет в России так и не было построено ни одного утилизационного завода. Но, несмотря на это, с 1 апреля текущего года утилизационный сбор был проиндексирован, и плата выросла в разы.
Физические лица, впрочем, теперь платят по-прежнему относительно немного — 5 200 рублей вместо 3 000 рублей, а юридические лица, которые ранее платили 165 200 рублей за самые популярные в России и Дальневосточном регионе автомобили с рабочим объёмом двигателя до 2 000 сс, теперь вынуждены отдать более 300 000 рублей. Внешне может показаться что простой гражданин сильно не потерял, но это совсем не так. Подержанные иномарки ввозились на территорию нашей страны в основном юридическими лицами, поскольку таможенная пошлина для них была значительно ниже. Теперь же все выровнялось, и уже не имеет значения кто ввозит транспортное средство. Если гражданин — то драконовская пошлина, если юридическое лицо, то будь добр заплати 300 000 — 400 000 за утилизацию. В сухом остатке это привело к подорожанию автомобилей в среднем на 150 000 рублей, и платить за это как ни крути будем мы с вами, простые россияне. И следующий налог, видимо, действительно будет на воздух.