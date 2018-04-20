Владивостокцы выступили против «налога на воздух»

Источник: Вести Приморье

Пикетирующие развернули транспаранты с кричащими лозунгами: «Повышается всё кроме уровня жизни!», «Утилизация плата за воздух!», «Сегодня налог на утиль завтра — налог на воздух!», «В чей карман утекает утиль?», «Утилизация — грабеж населения!», «Сколько можно оплачивать прихоти олигархов!?», «Утильсбор — Приус за 1 000 000», «Утильсбор — это афера и обман», «Тебе Ладу Калину — олигарху Ламборгини» и др. Прохожие и проезжающие поддерживали протестующих, ведь эта тема особенно актуальна для приморцев. машина здесь не просто средство для передвижения, и уж тем более не роскошь. География края, и в частности ландшафт Владивостока, в купе с отвратительным уровнем общественного транспорта, сформировали в Приморье целую автомобильную философию. Но с каждым годом, вместе с падением уровня жизни, так необходимый здесь личный транспорт неотвратимо и быстро дорожает.

Утилизационный сбор введен в РФ в 2012 году с вступлением России в ВТО, цитируем — «для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта». Иными словами денежные средства взимаемые с граждан в качестве утилизационного сбора предполагалось направить на утилизацию приобретаемых ими автомобилей. В начале эта плата взималась только за ввозимые иномарки, но в последствии деньги стали брать и за «утилизацию» отечественных автомобилей. При этом государство компенсирует заводу-производителю уплату «утильсбора» из кармана простых россиян. Однако спустя шесть лет в России так и не было построено ни одного утилизационного завода. Но, несмотря на это, с 1 апреля текущего года утилизационный сбор был проиндексирован, и плата выросла в разы.