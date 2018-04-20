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10:50 (мск), источник: Восток Медиа

Светофоры на Эгершельде подобреют к водителям

Во Владивостоке выполняют комплексную программу минимизации заторов, в том числе на полуострове Шкота, сообщили РИА «Восток-Медиа» в мэрии.

Для увеличения пропускной способности существующих дорог и развязки движения в микрорайоне Эгершельд по поручению главы города устанавливают новый пешеходный светофор на Верхнепортовой, 32, а также модернизируют существующие на Верхнепортовой, 29 и Бестужева, 5.

Наладить работу светофоров договорились глава Владивостока и гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов по итогам встречи в порту в начале апреля. Предметом стала проблема доступности полуострова Шкота.

«Сейчас светофоры на Верхнепортовой существенно тормозят трафик. Если настроить их работу, это позволит расшить узкие места на единственной дороге, соединяющей Эгершельд с центром, и улучшить транспортную ситуацию. Вроде бы мелочь, но ее решение быстро распустит узлы на этом участке. Мы понимаем, что город ограничен бюджетом, поэтому готовы инвестировать», — отметил Заирбек Юсупов.

«Важно развязать движение в центре города и особенно на полуострове Шкота. Портовые мощности ВМТП серьезно загружены, нужно убрать барьеры, предусмотреть тактику и стратегию. Первые шаги — это модернизация светофоров, пешеходных переходов, качество разметки, организация парковок. Всегда рады предложениям, как улучшить жизнь в городе, и благодарны за участие», — ответил Виталий Веркеенко.

Теперь светофоры на Верхнепортовой переведут на кнопочный режим работы. Новое оборудование и материалы закуплены ВМТП. Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» уже установили две стойки для светофоров в районе дома № 32, а также восстановили поврежденный светофор в районе Верхнепортовой, 29. На следующей неделе светофоры оборудуют контроллерами и настроят таймеры, исходя из трафиков.

«Светофоры здесь будут работать по требованию пешеходов. Для перехода проезжей части достаточно нажать спецкнопку. Запрещающий сигнал для автомобилистов будет включаться лишь в случае перехода проезжей части пешеходами, а не как это происходит сейчас. Таким образом, увеличится пропускная способность улиц Верхнепортовой и Бестужева», — рассказали в МБУ «СГТ».

Напомним, что недавно Веркеенко побывал с визитом в торговом порту.

«Установка и модернизация светофоров — первый тактический шаг. Сейчас прорабатываем возможность организации проезда автотранспорта через территорию порта, не нарушая при этом производственный процесс предприятия, а также рассматриваем возможность организации альтернативного улице Верхнепортовой временного проезда через территорию морского университета, — отметил глава города. — Стратегически же проблему транспортной доступности Эгершельда способно решить строительство кольцевой автодороги, которая разгрузит магистрали и выведет большегрузы на объездную трассу Седанка — Патрокл через остров Русский, минуя центр города».

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