Светофоры на Эгершельде подобреют к водителям

Для увеличения пропускной способности существующих дорог и развязки движения в микрорайоне Эгершельд по поручению главы города устанавливают новый пешеходный светофор на Верхнепортовой, 32, а также модернизируют существующие на Верхнепортовой, 29 и Бестужева, 5.

Наладить работу светофоров договорились глава Владивостока и гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов по итогам встречи в порту в начале апреля. Предметом стала проблема доступности полуострова Шкота.

«Сейчас светофоры на Верхнепортовой существенно тормозят трафик. Если настроить их работу, это позволит расшить узкие места на единственной дороге, соединяющей Эгершельд с центром, и улучшить транспортную ситуацию. Вроде бы мелочь, но ее решение быстро распустит узлы на этом участке. Мы понимаем, что город ограничен бюджетом, поэтому готовы инвестировать», — отметил Заирбек Юсупов.

«Важно развязать движение в центре города и особенно на полуострове Шкота. Портовые мощности ВМТП серьезно загружены, нужно убрать барьеры, предусмотреть тактику и стратегию. Первые шаги — это модернизация светофоров, пешеходных переходов, качество разметки, организация парковок. Всегда рады предложениям, как улучшить жизнь в городе, и благодарны за участие», — ответил Виталий Веркеенко.

Теперь светофоры на Верхнепортовой переведут на кнопочный режим работы. Новое оборудование и материалы закуплены ВМТП. Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» уже установили две стойки для светофоров в районе дома № 32, а также восстановили поврежденный светофор в районе Верхнепортовой, 29. На следующей неделе светофоры оборудуют контроллерами и настроят таймеры, исходя из трафиков.

«Светофоры здесь будут работать по требованию пешеходов. Для перехода проезжей части достаточно нажать спецкнопку. Запрещающий сигнал для автомобилистов будет включаться лишь в случае перехода проезжей части пешеходами, а не как это происходит сейчас. Таким образом, увеличится пропускная способность улиц Верхнепортовой и Бестужева», — рассказали в МБУ «СГТ».

Напомним, что недавно Веркеенко побывал с визитом в торговом порту.