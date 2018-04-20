Ряд улиц Ростова-на-Дону закроют для транспорта в связи с Днем Победы

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент автодорог, 26 апреля и 3 мая (4 мая — резервный день) с 17.00 до 00.30, а также 5 и 9 мая с 6.00 до 24.00 будет прекращено движение по Театральной площади.

5 и 9 мая с 6.00 до 24.00 для транспорта закроютпроспект Театральный на участке между улицами М. Горького и Социалистической, а также улицы М. Горького и Ченцова от переулка Крепостного до улицы Каяни и улицу Советскую.

На это же время 9 мая перекроют улицу Большую Садовую от проспекта Ворошиловского до Театральной площади.

Кроме того, в День Победы с 6.00 до 10.00 будет прекращено движение по Большой Садовой на участке от переулка Братского до проспекта Ворошиловского.