Ильсур Метшин: Лицей № 177 стал школой будущего

Мэр встретился с учениками лицея, которые рассказали ему о своих успехах в науке и творчестве, посетил школьный ИТ-музей, дал интервью школьному телевидению «Квартал» и заслушал доклад директора лицея Ильдара Имамова.

«Лицей № 177 является лучшей организацией Республики Татарстан по итогам 2017 года, что подтверждено дипломом», — сказал Имамов в своем выступлении, добавив, что лицей занимает четвертое место в рейтинге лицеев и гимназий города. Он рассказал о работе лицея и о его новаторских идеях, таких как республиканская сетевая образовательная площадка «Школьная академия наук и сотрудничества».

По словам директора, средний балл ЕГЭ выпускников лицея выше, чем средний по городу. Он отметил, что гордится выпускниками лицея, их высокой результативностью.

В числе проблем лицея Имамов назвал его переполненность. Проектная мощность лицея — 864 ученика, однако обучаются в нем почти в два раза больше: 1693 школьника. Дети посещают лицей в две смены, их обучают 105 педагогов.

Ильсур Метшин напомнил, что при открытии лицея № 177 ставилась задача сделать его школой будущего, центром общественной и культурной жизни и обеспечить возможности для реализации талантов учеников. «Я очень рад, что те задачи, которые мы ставили, реализованы», — отметил он.

Он поблагодарил директора и преподавательский состав за работу. «И еще раз хочу подчеркнуть, дай нам бог, во всех 162 школах Казани были такие коллективы и условия!» — сказал градоначальник.