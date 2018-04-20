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10:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Синоптики предупреждают петербуржцев о похолодании и сильном дожде

Погода испортится уже в выходные, 21 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 766 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

На Санкт-Петербург надвигается похолодание и сильные дожди, сообщают в Северо-Западном Гидрометцентре.

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Похоже, весна пришла в регион ненадолго. Дожди начнутся во второй половине дня в пятницу, 20 апреля. Весь следующий день погода не изменится. Столбики термометров опустятся до +9 градусов. Ночью в воскресенье, 22 апреля, в городе похолодает до 0 градусов.

О возможном похолодании в начале недели предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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