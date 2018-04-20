Синоптики предупреждают петербуржцев о похолодании и сильном дожде
Погода испортится уже в выходные, 21 апреля.
Погода испортится уже в выходные, 21 апреля.
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Похоже, весна пришла в регион ненадолго. Дожди начнутся во второй половине дня в пятницу, 20 апреля. Весь следующий день погода не изменится. Столбики термометров опустятся до +9 градусов. Ночью в воскресенье, 22 апреля, в городе похолодает до 0 градусов.
О возможном похолодании в начале недели предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.