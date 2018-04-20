Синоптики предупреждают петербуржцев о похолодании и сильном дожде

Похоже, весна пришла в регион ненадолго. Дожди начнутся во второй половине дня в пятницу, 20 апреля. Весь следующий день погода не изменится. Столбики термометров опустятся до +9 градусов. Ночью в воскресенье, 22 апреля, в городе похолодает до 0 градусов.