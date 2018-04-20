В России увеличатся госпошлины на документы нового поколения
Правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за оформление документов нового поколения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за оформление документов нового поколения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В сообщении говорится, что за оформление загранпаспорта нового поколения с электронными чипами госпошлина увеличится с 3,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».
Пошлина за новое свидетельство госрегистрации транспорта составит 1,5 тысячи рублей. Оформление водительского удостоверения нового поколения обойдётся в 3 тысячи.
Кабмин считает, что данные меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Ранее стало известно, что в России на месяц сократят срок оформления загранпаспорта по месту пребывания.