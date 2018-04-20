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13:24 (мск), источник: Клопс.ru

В России увеличатся госпошлины на документы нового поколения

Правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за оформление документов нового поколения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Источник: Клопс.ru

В сообщении говорится, что за оформление загранпаспорта нового поколения с электронными чипами госпошлина увеличится с 3,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».

Пошлина за новое свидетельство госрегистрации транспорта составит 1,5 тысячи рублей. Оформление водительского удостоверения нового поколения обойдётся в 3 тысячи.

Кабмин считает, что данные меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Ранее стало известно, что в России на месяц сократят срок оформления загранпаспорта по месту пребывания.

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