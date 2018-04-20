В России увеличатся госпошлины на документы нового поколения

В сообщении говорится, что за оформление загранпаспорта нового поколения с электронными чипами госпошлина увеличится с 3,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить пошлины за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и «другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».