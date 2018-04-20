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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воронеже будут ветреными

Прогноз на 20—22 апреля: ночью до +4, а днем +17 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Метеорологи обещают ветреные выходные в Воронеже. Порывы ветра могут достигать 16 м/сек. Дневная температура воздуха поднимется до +17 градусов в субботу, 21 апреля. Ночью будет до +4 градусов.

Прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 20 апреля, будет дождь. Температура воздуха до +11 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/сек. Максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1950 году (+24 градуса), холоднее всего было в 2017 году (-4 градуса).

В ночь на субботу, 21 апреля, синоптики обещают до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Осадков не будет. Ветер западный до 10 м/сек ночью, а днем — до 16 м/сек.

В воскресенье, 22 апреля, ночью будет +8 градусов и небольшой дождь. Днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет до +11 градусов. Ветер западный до 15м/сек.

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