Выходные в Воронеже будут ветреными

Источник: РИА "Воронеж"

Метеорологи обещают ветреные выходные в Воронеже. Порывы ветра могут достигать 16 м/сек. Дневная температура воздуха поднимется до +17 градусов в субботу, 21 апреля. Ночью будет до +4 градусов.

Прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 20 апреля, будет дождь. Температура воздуха до +11 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 м/сек. Максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1950 году (+24 градуса), холоднее всего было в 2017 году (-4 градуса).

В ночь на субботу, 21 апреля, синоптики обещают до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Осадков не будет. Ветер западный до 10 м/сек ночью, а днем — до 16 м/сек.