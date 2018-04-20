Пострадавших при нападении в башкирской школе перевели из реанимации в общие палаты — Минздрав
Уфа. 20 апреля.
Уфа. 20 апреля.
«По состоянию на 10:00 часов (по местному времени) 20 апреля состояние всех пострадавших в ЧП в Стерлитамаке удовлетворительное. Все пациенты переведены в профильные отделения», — сказал сотрудник
Необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, добавил он.
В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 в Стерлитамаке во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил бензин и поджег его. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.
Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести.
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики.