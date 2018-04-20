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09:15 (мск), источник: Интерфакс

Пострадавших при нападении в башкирской школе перевели из реанимации в общие палаты — Минздрав

Уфа. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пострадавшие в результате поножовщины в школе Стерлитамаке (Башкирия) из реанимационного отделения переведены в общие палаты, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Минздрава Башкирии в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 10:00 часов (по местному времени) 20 апреля состояние всех пострадавших в ЧП в Стерлитамаке удовлетворительное. Все пациенты переведены в профильные отделения», — сказал сотрудник пресс-службы.

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Подросток, напавший на школьников в Башкирии, учился в коррекционном классе

Необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, добавил он.

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 в Стерлитамаке во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил бензин и поджег его. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.

Состояние пострадавших оценивалось как средней тяжести.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики.

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