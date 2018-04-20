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12:12 (мск), источник: Моя Планета

Морской лев сбежал из океанариума в Китае

И гулял по городу, пока его не поймали полицейские.

На видео из китайского города Мяньян видно, как морской лев прогуливается вокруг океанариума, привлекая внимание изумленных прохожих, сообщает UPI. Полицейские сдерживали толпу зевак в ожидании работников океанариума, которые должны были забрать животное обратно.

Сотрудники сообщили, что кто-то по ошибке не закрыл клетку, и лев выбрался наружу.
Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году и океанариума во Владивостоке сбежал гигантский осьминог.

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