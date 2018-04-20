Морской лев сбежал из океанариума в Китае
И гулял по городу, пока его не поймали полицейские.
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И гулял по городу, пока его не поймали полицейские.
На видео из китайского города Мяньян видно, как морской лев прогуливается вокруг океанариума, привлекая внимание изумленных прохожих, сообщает UPI. Полицейские сдерживали толпу зевак в ожидании работников океанариума, которые должны были забрать животное обратно.
В прошлом году и океанариума во Владивостоке сбежал гигантский осьминог.