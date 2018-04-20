Морской лев сбежал из океанариума в Китае

На видео из китайского города Мяньян видно, как морской лев прогуливается вокруг океанариума, привлекая внимание изумленных прохожих, сообщает UPI. Полицейские сдерживали толпу зевак в ожидании работников океанариума, которые должны были забрать животное обратно.

Сотрудники сообщили, что кто-то по ошибке не закрыл клетку, и лев выбрался наружу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fbTk_CCQ9cs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.