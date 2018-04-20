Речной вокзал в Хабаровске заменят два «лайнера»

Источник: Восток Медиа

«Мы заключили соглашение с китайской стороной, но сейчас прорабатываем вопросы финансирования, создания совместного предприятия, выделения земельных участков. Также китайской стороне нужны гарантии — финансовые или кредитные от правительства края или города. Пока точно об этом не договорились. Думаю, что окончательное решение будет через месяц или два», — рассказал корреспонденту агентства специалист по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николай Лесков.

Ранее два китайских проектировщика предложили более глобальные проекты: огромный лайнер на всю привокзальную площадь и несколько зданий в виде кубов. Для каждой идеи потребовалось около 200 квадратных метров площади. На это в Хабаровске не согласились, и в итоге проект с круизным лайнером доработал и центральный проектный институт № 52. Китайской стороне идеи понравились.

На набережной появятся два комплекса с причальными стенками. Один «лайнер» будет обслуживать внутренние речные перевозки, другой — международные. На этом проекте китайские архитекторы не ограничатся: в планах специалистов из Поднебесной строительство торгового центра в Хабаровске и развитие Большого Уссурийского острова. Там намерены сделать большой развлекательный и культурный центры с колесом обозрения, горнолыжной трассой, бассейнами. Зону развлечений с городом свяжет канатная дорога, о появлении которой говорили не раз.

«Идею поддержали все. Проект интересный и нужный. Вопрос сейчас в том, как выделить землю для него и как предоставить китайской стороне гарантии. Сейчас этим занимаются все: и город, и правительство, и Агентство инвестиций и развития Хабаровского края. Нужно правильно всё отрегулировать, чтобы не нарушить законы», — отметил Николай Лесков.