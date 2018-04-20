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10:42 (мск), источник: Восток Медиа

Речной вокзал в Хабаровске заменят два «лайнера»

На месте старого речного вокзала в Хабаровске появятся здания в форме кораблей. Многоэтажные строения возведут совместно со специалистами из Китая. Помимо пунктов пропуска, там разместятся магазины, большая автостоянка и даже гостиница. Однако когда проекты воплотятся в жизнь, неизвестно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Мы заключили соглашение с китайской стороной, но сейчас прорабатываем вопросы финансирования, создания совместного предприятия, выделения земельных участков. Также китайской стороне нужны гарантии — финансовые или кредитные от правительства края или города. Пока точно об этом не договорились. Думаю, что окончательное решение будет через месяц или два», — рассказал корреспонденту агентства специалист по развитию предприятия «Хабаровскводтранс» Николай Лесков.

Ранее два китайских проектировщика предложили более глобальные проекты: огромный лайнер на всю привокзальную площадь и несколько зданий в виде кубов. Для каждой идеи потребовалось около 200 квадратных метров площади. На это в Хабаровске не согласились, и в итоге проект с круизным лайнером доработал и центральный проектный институт № 52. Китайской стороне идеи понравились.

На набережной появятся два комплекса с причальными стенками. Один «лайнер» будет обслуживать внутренние речные перевозки, другой — международные. На этом проекте китайские архитекторы не ограничатся: в планах специалистов из Поднебесной строительство торгового центра в Хабаровске и развитие Большого Уссурийского острова. Там намерены сделать большой развлекательный и культурный центры с колесом обозрения, горнолыжной трассой, бассейнами. Зону развлечений с городом свяжет канатная дорога, о появлении которой говорили не раз.

«Идею поддержали все. Проект интересный и нужный. Вопрос сейчас в том, как выделить землю для него и как предоставить китайской стороне гарантии. Сейчас этим занимаются все: и город, и правительство, и Агентство инвестиций и развития Хабаровского края. Нужно правильно всё отрегулировать, чтобы не нарушить законы», — отметил Николай Лесков.

Нынешнее здание речного вокзала построено в 1910 году. За век его существования удобств и комфорта в помещении так и не появилось. Даже поиск двери в зал ожидания становится для многих проблемой. В турфирмах, работающих с приграничным Китаем, давно заявляют, что ситуацию нужно менять: лицо города представляется приезжим совсем не милым. Солидарны с коммерсантами и таможенники. Только в прошлую навигацию речную границу пересекли почти 68 тысяч человек. Пункт пропуска с растущим потоком не справляется.

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