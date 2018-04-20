Омичи забаррикадировались в доме под снос

Как стало известно «СуперОмску», сейчас возле исторического дома в центре Омска развернулось действо. К дому подъехали судебные приставы для исполнения решения суда — освободить помещение для последующего сноса.

Как передает корреспондент «СуперОмска» с места событий, приставы уже отключили электроэнергию, дом остался без электричества.

Жильцы покинули дом уже утром, но их места в жилище уже заняли люди, называющие себя родственниками. И забаррикадировались в доме. В скором времени ожидается появление полицейских.

История с домом рядом с Омской таможней и Музыкальным театром длится уже давно. Мэрия Омска объявила его аварийным ещё 8 лет назад, здание намереваются снести, а жильцов переселить в микрорайон «Рябиновка».