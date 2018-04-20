В Казани и Набережных Челнах пройдут сельхозярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу, 21 апреля, на 10 площадках в Казани.
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу, 21 апреля, на 10 площадках в Казани.
Состоятся они:
— В Советском районе: на ярмарочной площадке агропромышленного парка «Казань» (ул. Аграрная, 2) и площадке в поселке Дербышки, ул. Липатова, 7.
— В
— В Авиастроительном районе перед гипермаркетом «Бахетле» (ул. Ленинградская, 27).
— В Московском районе на площаде около Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Шамиля Усманова.
— В Кировском районе перед ТЦ «Ягодная Слобода» и в поселке Юдино на улице Ильича, 1.
— Вахитовский район примет покупателей на парковочной площадке за Чеховским рынком по ул. Достоевского и перед сквером имени Карима Тинчурина.
— В Приволжском районе — КЦ «Чулпан» (проспект Победы, 48а).
Также ярмарки пройдут в Набережных Челнах — на ул. Набережная Габдуллы Тукая (стадион «Строитель») и в поселке Октябрьский Зеленодольского муниципального района — на территории технополиса «Новая Тура».