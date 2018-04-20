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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани и Набережных Челнах пройдут сельхозярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу, 21 апреля, на 10 площадках в Казани.

Состоятся они:

— В Советском районе: на ярмарочной площадке агропромышленного парка «Казань» (ул. Аграрная, 2) и площадке в поселке Дербышки, ул. Липатова, 7.

— В Ново-Савиновском районе: перед гипермаркетом «Бахетле» на проспекте Ямашева, 71а.

— В Авиастроительном районе перед гипермаркетом «Бахетле» (ул. Ленинградская, 27).

— В Московском районе на площаде около Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Шамиля Усманова.

— В Кировском районе перед ТЦ «Ягодная Слобода» и в поселке Юдино на улице Ильича, 1.

— Вахитовский район примет покупателей на парковочной площадке за Чеховским рынком по ул. Достоевского и перед сквером имени Карима Тинчурина.

— В Приволжском районе — КЦ «Чулпан» (проспект Победы, 48а).

Также ярмарки пройдут в Набережных Челнах — на ул. Набережная Габдуллы Тукая (стадион «Строитель») и в поселке Октябрьский Зеленодольского муниципального района — на территории технополиса «Новая Тура».

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