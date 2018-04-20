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10:40 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске открывается фестиваль «Театральный синдром»

Санкт-Петербургский Академический Малый драмтеатр покажет четыре спектакля большой формы, три из которых были поставлены всемирно известным режиссером Львом Додиным.

В Красноярск на фестиваль «Театральный синдром» приедет Санкт-Петербургский Академический Малый драматический театр — Театр Европы под руководством народного артиста России, лауреата Государственных премий Льва Додина.

МДТ покажет четыре спектакля большой формы, три из которых были поставлены всемирно известным режиссером Львом Додиным. Спектакли, собранные в афише «Театрального синдрома», создавались в разные годы: у красноярского зрителя появится возможность оценить творческий путь, пройденный коллективом за последние десятилетия.

Исполнительный директор Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова рассказала: «Мы очень рады, что проводим и открываем наш очередной “Театральный синдром”, который столько лет успешно проходит в Красноярске. Это один из самых наших любимых проектов. Он стартовал в 2004 году, когда был основан Фонд Михаила Прохорова, и за это время в Красноярске побывало много известных театров, актеров, режиссеров».

В Красноярске будут показаны спектакли «Братья и сестры. Версия 2015», «Дядя Ваня» (спектакль удостоен двух премий «Золотая маска»), «Муму» и «Враг народа». Спектакли будут проходить на сценах Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина и Красноярского театра юного зрителя. На некоторые спектакли еще можно купить билеты.

Художественный руководитель МДТ Лев Додин отметил: «Нам хотелось представить театр в разных ипостасях, разные поколения актеров». Перед показом спектакля «Братья и сестры. Версия 2015» Лев Додин в шутку посоветовал зрителям выспаться, так как спектакль длится больше семи часов: «Спектакль каждый раз рождается в глазах каждого нового зрителя».

Творческая встреча с режиссером, где он расскажет все подробности, пройдет 24 апреля в 15:30.

В рамках фестиваля гостями Красноярска станут: народный артист России Сергей Курышев, народная артистка России Ксения Раппопорт, заслуженные артисты России, Лауреаты Государственной премии Наталья Акимова, Сергей Власов, Татьяна Рассказова, заслуженные артисты России Ирина Тычинина, Игорь Черневич, Наталья Фоменко, Елизавета Боярская, артисты Станислав Никольский, Олег Рязанцев и другие.

Помимо спектаклей, красноярских театралов ждет параллельная программа: встречи с художественным руководителем МДТ режиссером Львом Додиным, а также с актерами театра Ксенией Раппопорт, Сергеем Курышевым и Елизаветой Боярской, мастер-классы по вокалу и сценической речи от ведущих педагогов театральных вузов Санкт-Петербурга. Вход на все встречи свободный, по регистрации.

Малый драматический театр — один из признанных лидеров мировой театральной сцены, обладатель престижнейшего титула театра Европы, присвоенного Генеральной ассамблеей Союза европейских театров в 1998 году.

Фестиваль «Театральный синдром» пройдет с 21 по 26 апреля. Организатор фестиваля — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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