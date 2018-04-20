Фанаты добились своего: главный тренер «Луча» уволен
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» и главный тренер команды Александр Григорян, досрочно прекращают свое сотрудничество, сообщает DEITA. RU.
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» и главный тренер команды Александр Григорян, досрочно прекращают свое сотрудничество, сообщает DEITA. RU.
Как сообщили в футбольном клубе «Луч-Энергия», причинами досрочного расторжения контракта стали неудовлетворительные спортивные результаты команды в весенней части
Вот как прокомментировал отставку Александра Григоряна член правления АФК «Луч-Энергия» Дмитрий Друян: «Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче “Луч” уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что “Луч” способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ».
Дмитрий Друян также прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера Александра Алфёрова: «У Александра Михайловича большой опыт работы в футболе: он долгое время был профессиональным футболистом и уже более 15 лет работает тренером, в том числе главным тренером на уровне ФНЛ».
Конфликт фанатов «Луча» и Александра Григоряна имеет давнюю историю. А во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежским «Факелом» болельщик бросил петуха в главного тренера «Луча-Энергии».
Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую
Дмитрий Санников.