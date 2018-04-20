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10:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Фанаты добились своего: главный тренер «Луча» уволен

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» и главный тренер команды Александр Григорян, досрочно прекращают свое сотрудничество, сообщает DEITA. RU.

Как сообщили в футбольном клубе «Луч-Энергия», причинами досрочного расторжения контракта стали неудовлетворительные спортивные результаты команды в весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018: в 8-ми матчах чемпионата команда набрала всего 8 очков, а также выбыла из борьбы за Кубок России. Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять нынешний старший тренер команды Александр Алфёров.

Вот как прокомментировал отставку Александра Григоряна член правления АФК «Луч-Энергия» Дмитрий Друян: «Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче “Луч” уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что “Луч” способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ».

Дмитрий Друян также отметил, что напряженность вокруг персоны наставника «Луча», связанная с затяжным конфликтом Григоряна с фанатами команды, возможно также повлияла на качество выступления желто-синих: «Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате».


Дмитрий Друян также прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера Александра Алфёрова: «У Александра Михайловича большой опыт работы в футболе: он долгое время был профессиональным футболистом и уже более 15 лет работает тренером, в том числе главным тренером на уровне ФНЛ».

Конфликт фанатов «Луча» и Александра Григоряна имеет давнюю историю. А во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежским «Факелом» болельщик бросил петуха в главного тренера «Луча-Энергии».

Встреча проходила в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Дмитрий Санников.

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