Фанаты добились своего: главный тренер «Луча» уволен

Как сообщили в футбольном клубе «Луч-Энергия», причинами досрочного расторжения контракта стали неудовлетворительные спортивные результаты команды в весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018: в 8-ми матчах чемпионата команда набрала всего 8 очков, а также выбыла из борьбы за Кубок России. Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять нынешний старший тренер команды Александр Алфёров.



Вот как прокомментировал отставку Александра Григоряна член правления АФК «Луч-Энергия» Дмитрий Друян: «Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче “Луч” уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что “Луч” способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ».