Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Среднего Урала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Свердловской области.
Во всех налоговых инспекциях 23 и 24 апреля пройдет всероссийская акция «Дни открытых дверей». Свердловская область не станет исключением.
«В эти дни налогоплательщики смогут узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо не позднее 3 мая», — сообщили в областном УФНС России.
Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации. В эти дни рабочее время инспекций будет увеличено с 09.00 до 20.00.
В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе
«В частности, все желающие смогут подключиться к “Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц”, с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность», — информирует УФНС.