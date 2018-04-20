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09:55 (мск), источник: УралПолит.ру

​Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Свердловской области.

Во всех налоговых инспекциях 23 и 24 апреля пройдет всероссийская акция «Дни открытых дверей». Свердловская область не станет исключением.

«В эти дни налогоплательщики смогут узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо не позднее 3 мая», — сообщили в областном УФНС России.

Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации. В эти дни рабочее время инспекций будет увеличено с 09.00 до 20.00.

В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн-сервисов ФНС России.

«В частности, все желающие смогут подключиться к “Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц”, с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность», — информирует УФНС.

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