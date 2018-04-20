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10:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольский Хатико обретает форму

Художник закончил работу над каркасом памятника верной дворняге.

В Комсомольске изготовлен каркас памятника верной дворняге Найде, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Монумент местному Хатико создаёт художник-скульптор Евгений Попов — автор «бронзовых» скульптур мужчины и женщины, которые украсили сквер возле гостиницы «Амур».

 — Силовой каркас уже готов. Следующим этапом начнём бетонную заливку, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» скульптор Евгений Попов. — Но это уже после того, как завершится работа над скульптурой Амурского тигра, которую необходимо установить в «Фиолетовом» сквере уже 26 апреля. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», мастер изготовит не обычное серое изваяние, а «бронзовую» скульптуру преданного друга. В качестве верхнего слоя будет использована автокраска, которая обеспечит долговечность монумента и создаст впечатление, что он изготовлен из настоящей бронзы.

В администрации города Юности корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили, что монумент установят ко Дню города, 12 июня. До этого момента скульптура будет храниться в мастерской Евгения Попова.

Высота памятника составит около двух метров. На его изготовление будет потрачено 330 тысяч рублей, собранных через краудфандинговую платформу. Напомним, что прошлой осенью художник Игорь Руттер перенёс эскиз монумента на картон и пришёл с ним в сквер, где жила Найда, чтобы окончательно определиться с размерами и местом установки будущего памятника.

По мнению многих комсомольчан, памятник станет достопримечательностью города и местом встреч.

Как сообщалось ранее, беспородная собака Найда 12 лет ждала своего хозяина на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. Мужчину вместе с собакой сбила машина. Хозяин Найды не выжил, а она вернулась на место трагедии и отказалась покидать его. Неравнодушные комсомольчане заботились о животном, подкармливали его и даже установили будку, чтобы собака не замерзла. В августе позапрошлого года Найда погибла. На собаку, как обычно лежавшую на обочине дороги, наехал автомобиль.

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