В Воронежской области начали демонтаж старых остановок на трассе А-134

Дорожники начали обновление остановок на трассе А-134 в Воронежской области. Автобусный павильон на остановке «Военный городок» уже демонтировали, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» в четверг, 19 апреля.

На месте старых остановок планируется установить новые посадочные площадки и новые павильоны. Некоторые остановки не только обновят, но и перенесут.

До конца 2018 года планируется заменить павильон на остановке «Областная больница». Новую остановку разместят на 60 м ближе к городу и сделают заездной карман, пешеходные дорожки, установят пешеходное ограждение. Площадь остановки увеличится.