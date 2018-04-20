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09:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области начали демонтаж старых остановок на трассе А-134

Павильоны не только обновят, но и перенесут.

Дорожники начали обновление остановок на трассе А-134 в Воронежской области. Автобусный павильон на остановке «Военный городок» уже демонтировали, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» в четверг, 19 апреля.

На месте старых остановок планируется установить новые посадочные площадки и новые павильоны. Некоторые остановки не только обновят, но и перенесут.

До конца 2018 года планируется заменить павильон на остановке «Областная больница». Новую остановку разместят на 60 м ближе к городу и сделают заездной карман, пешеходные дорожки, установят пешеходное ограждение. Площадь остановки увеличится.

Автобусную остановку хутора Ветряк также перенесут. Ее установят на 20 м в сторону Воронежа.

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