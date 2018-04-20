Движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в апреле.



Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, ограничения вызваны мероприятиями по подготовке к проведению военного парада 9 мая.



В частности, 21, 26 и 29 апреля с 9.30 до 14.00 движение транспорта временно ограничат по площади Минина и Пожарского на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской, а с 9.30 до 14.00 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля — по набережной Гребного канала на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры



Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.



Парковка транспортных средств в это время на этих участках будет запрещена. Оставленные автомобили, начиная с 2.00 до 14.00 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля будут эвакуированы.