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10:22 (мск), источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в апреле

Предстоящие изменения вызваны подготовкой к проведению военного парада 9 мая.

Источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в апреле.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, ограничения вызваны мероприятиями по подготовке к проведению военного парада 9 мая.

В частности, 21, 26 и 29 апреля с 9.30 до 14.00 движение транспорта временно ограничат по площади Минина и Пожарского на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской, а с 9.30 до 14.00 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля — по набережной Гребного канала на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры

Объезд будет осуществляться по прилегающим улицам.

Парковка транспортных средств в это время на этих участках будет запрещена. Оставленные автомобили, начиная с 2.00 до 14.00 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля будут эвакуированы.

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