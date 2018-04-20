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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Схватка слона со львами попала на видео

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями схватки трех львов со слоненком. Видео опубликовано на Youtube.

По словам одной из очевидиц, слон увидел приближающегося льва и громко «протрубил» хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Слоненок пытался любой ценой перевернуться, однако у него никак не получалось. Затем подошли еще два льва. Было трудно наблюдать, как они пытаются прикончить бедного слона, который сражался за свою жизнь почти три часа», — рассказала порталу latestsightnings Синтия Мэк.

В итоге хищники вышли победителями из этой схватки, отметила женщина.

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