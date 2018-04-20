Схватка слона со львами попала на видео

По словам одной из очевидиц, слон увидел приближающегося льва и громко «протрубил» хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/etx_4IY4NZ4?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Слоненок пытался любой ценой перевернуться, однако у него никак не получалось. Затем подошли еще два льва. Было трудно наблюдать, как они пытаются прикончить бедного слона, который сражался за свою жизнь почти три часа», — рассказала порталу latestsightnings Синтия Мэк.