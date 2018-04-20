Минобразования установило цифры приема в подчиненных колледжах и лицеях
На бюджет в лицей БНТУ планируют набрать 145 человек, в лицей
На бюджет в лицей БНТУ планируют набрать 145 человек, в лицей
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило контрольные цифры приема для получения начального, базового и среднего образования в подчиненных учреждениях образования, сообщает Sputnik.
Ведомство ежегодно устанавливает контрольные цифры приема не только в вузы, но и в подведомственные колледжи и лицеи. Уже известны такие цифры на следующий учебный год.
Так, в лицей при БНТУ на бюджетную форму набрать готовы до 145 человек. При Полесском государственном университете готовы обучать до 96 учащихся.
Прием в лицей
В столичную
Контрольные цифры приема в других колледжах и лицеях устанавливаются учредителями. Например, в лицее БГУ — руководством университета.