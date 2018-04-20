Минобразования установило цифры приема в подчиненных колледжах и лицеях

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило контрольные цифры приема для получения начального, базового и среднего образования в подчиненных учреждениях образования, сообщает Sputnik.

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Ведомство ежегодно устанавливает контрольные цифры приема не только в вузы, но и в подведомственные колледжи и лицеи. Уже известны такие цифры на следующий учебный год.

Так, в лицей при БНТУ на бюджетную форму набрать готовы до 145 человек. При Полесском государственном университете готовы обучать до 96 учащихся.

Прием в лицей Белорусско-российского университета установили в размере до 120 человек.

В столичную гимназию-колледж искусств имени Ахремчика для получения начального образования примут 24 человека. Для получения базового — 48 человек.