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10:53 (мск), источник: Sputnik.by

Минобразования установило цифры приема в подчиненных колледжах и лицеях

На бюджет в лицей БНТУ планируют набрать 145 человек, в лицей Белорусско-российского университета — 120.

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило контрольные цифры приема для получения начального, базового и среднего образования в подчиненных учреждениях образования, сообщает Sputnik.

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Ведомство ежегодно устанавливает контрольные цифры приема не только в вузы, но и в подведомственные колледжи и лицеи. Уже известны такие цифры на следующий учебный год.

Так, в лицей при БНТУ на бюджетную форму набрать готовы до 145 человек. При Полесском государственном университете готовы обучать до 96 учащихся.

Прием в лицей Белорусско-российского университета установили в размере до 120 человек.

В столичную гимназию-колледж искусств имени Ахремчика для получения начального образования примут 24 человека. Для получения базового — 48 человек.

Контрольные цифры приема в других колледжах и лицеях устанавливаются учредителями. Например, в лицее БГУ — руководством университета.

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