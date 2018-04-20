На москвича «повесили» штраф тезки из Красноярска

С жителя Московской области взыскали штраф за нарушение правил дородного движения в Красноярске. Мужчина долги не признал и обратился в прокуратуру.

Москвич пояснил, что в Красноярске он никогда не был, поэтому нарушить там ПДД не мог физически. Кроме того, у него никогда не было автомобиля.

«В ходе проверки установлено, что в Красноярске проживает гражданин, чьи фамилия, имя, отчество и дата рождения полностью совпадают с данными жителя Московской области», — говорится в сообщении.

Оказалось, что банк ошибочно передал судебным приставам счета не на жителя Красноярска, а на его тезку из Москвы. Система перепутала двух совершенно разных людей, но с одними анкетными данными, и теперь один вынужден оплачивать штрафы другого.

«Индентифицировать данные лица, которому принадлежат банковские счета, приставы не могли», — пояснили в прокуратуре.