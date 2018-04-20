На москвича «повесили» штраф тезки из Красноярска
Но мужчина обратился в прокуратуру.
Но мужчина обратился в прокуратуру.
С жителя Московской области взыскали штраф за нарушение правил дородного движения в Красноярске. Мужчина долги не признал и обратился в прокуратуру.
Москвич пояснил, что в Красноярске он никогда не был, поэтому нарушить там ПДД не мог физически. Кроме того, у него никогда не было автомобиля.
«В ходе проверки установлено, что в Красноярске проживает гражданин, чьи фамилия, имя, отчество и дата рождения полностью совпадают с данными жителя Московской области», — говорится в сообщении.
«Индентифицировать данные лица, которому принадлежат банковские счета, приставы не могли», — пояснили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства оспорили решение суда об окончании исполнительного производства, чтобы восстановить права «двойника».