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11:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На москвича «повесили» штраф тезки из Красноярска

Но мужчина обратился в прокуратуру.

С жителя Московской области взыскали штраф за нарушение правил дородного движения в Красноярске. Мужчина долги не признал и обратился в прокуратуру.

Москвич пояснил, что в Красноярске он никогда не был, поэтому нарушить там ПДД не мог физически. Кроме того, у него никогда не было автомобиля.

«В ходе проверки установлено, что в Красноярске проживает гражданин, чьи фамилия, имя, отчество и дата рождения полностью совпадают с данными жителя Московской области», — говорится в сообщении.

Оказалось, что банк ошибочно передал судебным приставам счета не на жителя Красноярска, а на его тезку из Москвы. Система перепутала двух совершенно разных людей, но с одними анкетными данными, и теперь один вынужден оплачивать штрафы другого.

«Индентифицировать данные лица, которому принадлежат банковские счета, приставы не могли», — пояснили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства оспорили решение суда об окончании исполнительного производства, чтобы восстановить права «двойника».

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