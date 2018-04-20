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10:31 (мск), источник: VN.ru

Михайловскую набережную начали готовить к ЧМ-2018

На набережной Новосибирска, которую сделают фан-зоной к предстоящему Чемпионату мира по футболу, установят сцену, огромный экран для трансляций матчей, оборудуют территорию местами для болельщиков и камерами видеонаблюдения.

Источник: VN.ru

Возможность обеспечения техническими средствами безопасности места публичного просмотра матчей на Михайловской набережной рассмотрела рабочая группа.

Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности этого участка поручил глава региона Андрей Травников на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области.

В состав рабочей группы вошли представители управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, департамента физкультуры и спорта региона, правоохранительных органов, профильных подразделений мэрии Новосибирска и другие.

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На выездном совещании непосредственно на Михайловской набережной участники ознакомились с территорией, где возможна установка сцены, экрана для трансляций матчей и организация посадочных мест для болельщиков. Они также провели обследование и замеры территории, определили схему зоны набережной, на которой планируется трансляция матчей.

На последующем совещании в правительстве региона был представлен перечень технических средств, необходимых для обеспечения безопасности при проведении трансляций. Речь идет об установке ограждений, камер видеонаблюдения, систем оповещения, арочных металлодетекторов, пунктов пропуска болельщиков.

Также участники совещания рассмотрели вопрос организации парковок для личного автотранспорта, размещения информационных стендов и эвакуационных путей, санитарной зоны, взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с частными охранными предприятиями. Как отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, все предложения направлены главе области Андрею Травникову, который поручил мэрии Новосибирска принять меры по обеспечению безопасности территории в соответствии с выработанными решениями.

Напомним, Андрей Травников поручил мэрии выполнить все мероприятия по обеспечению безопасности Михайловской набережной для проведения трансляций матчей чемпионата мира. Глава области подчеркнул, что переносить площадку для трансляций летом в ЛДС «Сибирь» не нужно.

«Место, которое мы предполагаем на Михайловской набережной использовать для периодических массовых мероприятий, требуется оборудовать элементами безопасности — видеонаблюдением, — заявил Андрей Травников. — Возможно, необходимо иметь больший запас ограждений, металлодетекторов. Просьба определить перечень таких средств и их стоимость. Стоит отметить, что при подготовке проектной документации мэрии города надо было сразу закладывать оборудование этой площадки камерами видеонаблюдения».

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