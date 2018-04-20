«Библионочь — 2018» в Уфе: квесты, курсы скорочтения и дискотека

«НОЧЬ РАЗГОНА КНИЖНОЙ ПЫЛИ».

В Библиотекe № 6 посетителей ждет большая программа под названием «Ночь разгона книжной пыли» — исторические танцы, литературные квесты и многое другое. Здесь гости встретятся с мушкетерами из студии акробатического фехтования «Destresa», светскими дамами 19 века, которых изобразят участники студии исторического танца, побывают в гостях в гоголевских героев — жуткого Вия и веселой Солохи, которая угостит всех желающих блюдами из своего шинка. В программе также литературное путешествие по произведениям Ивана Тургенева, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и многое другое. (6+).

Где: ул. Революционная, 165.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

БИБЛИОДИСКОТЕКА И КОНКУРС РИСУНКОВ.

В Центре детского чтения Национальной библиотеки РБ ждут юных читателей и их родителей в субботу. Гостям предложат множество викторин, конкурсов, интерактивных познавательных игр, которые пройдут под семейное чаепитие. Завершатся библиосумерки большой библиодискотекой. (6+).

Где: ул. Менделеева, 203.

Когда: 21 апреля в 15.00.

Вход свободный.

КОНЦЕРТ, КИНО И РОЛЛЕР-ШОУ.

Центральная городская библиотека приготовила большую и разнообразную программу с участием известных башкирских писателей и художников. Перед посетителями выступят: популярный уфимский бард Рамиль Бадамшин, сатирик Марсель Салимов, писатель Владимир Кузьмичев, лидер группы «Гагарин» Айдар Альметьев и многие другие. В программе также интерактивное роллер-шоу «Сказки на колесах», мастер-классы по оригами, лекции психологов, выступление шоу-группы «Forever Карнавал», демонстрация фильма по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» и встреча с участниками съемочной группы. (6+).

Где: ул. Комсомольская, 138.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

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В библиотеке № 2 программа будет проходить под девизом «Магия книги» и будет посвящена Году семьи, так что занятие по душе найдется для всех — и детей, и родителей. Юным посетителям предложат квест «Там на неведомых дорожках», а их родителям — лекцию «Все мы дома бизнесмены», которая поможет правильно планировать семейный бюджет. Программа «Иван Тургенев — рыцарь света и добра», посвященная 200-летию русского классика, откроет неизвестные страницы творчества писателя. В музыкальной гостиной можно будет послушать концерт инструментальной музыки «Пой, гитарная струна!», а в семейном клубе — пройти курс арт-терапии «Я рисую успех». (6+).

Где: ул. Зайнаб Биишевой, 15.

Когда :20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

УРОК СКОРОЧТЕНИЯ И ФИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕТИ».

Программа библионочи, посвященная юбилею Ивана Тургенева пройдет и в библиотеке № 32. Здесь покажут полнометражный фильм «Отцы и дети». Можно будет послушать выступление молодых авторов, побывать на презентационном уроке скорочтения и познакомится с достижениями современной науки, о которых расскажут сотрудники УГНТУ. Для школьников младших класса приготовлена специальная игровая программа. (6+).

Где: ул. Ферина, 14.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

ВЫСТАВКА КАРТИН И КОНКУРС ПАНТОМИМЫ.

В Башкирской республиканской специализированной библиотеке для слепых приготовили программу, которая заинтересует не только посетителей с нарушением зрения. Здесь пройдет выставка картин. Александра Тюлькина из запасников Художественного музея им. М. Нестерова. Слабовидящим ребятишкам предложат посетить выставку тактильных книг и поучаствовать в конкурсе пантомимы. (6+).

Где: ул. Кирова, 47.

Когда: 21 апреля в 17.00.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И КРУГЛЫЙ СТОЛ.

В библиотеке номер 10 в программе библионочи перформансы, театрализованные представления от студии «Птицы» и театра «Зазеркалье», концерт участников Клуба авторской песни и танцевальных студий, интерактивные игры и круглый стол «Какой будет библиотека через 50 лет» (12+).

Где: ул. Гафури, 17.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛАГАНЧИК И «СВАТЫ».

В библиотеке № 13 программа называется «Дело было вечером». Здесь будет открыт настоящий литературный балаганчик «Тридевятое царство, веселое государство. Детишки отправятся в путешествие по сказкам, школьники научатся изготавливать амулеты своими руками, а их родители — смогут почаевничать в хорошей компании. Завершится ночь киносеансом фильма Сваты. (6+).

Где: ул. Ухтомского, 12.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР И КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА.

В библиотеки номер 26 библионочь начнется с акции «День прощения задолжников — все, кто по каким-то причинам не смог вовремя вернуть книги в библиотеку, смогут это сделать совершенно не опасаясь каких-либо штрафных санкций. В программе также экскурсия по музею современной башкирской книги, выставка продукции издательства Китап, авторские чтения стихов молодых поэтов, театрализованная программа с участием артистов ТЮЗа и выступление самодеятельных уфимских музыкантов. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии от студии «Визуал» и всевозможных мастер-классах.

Где: ул. Маршала Жукова, 11/2.

Когда: 20 апреля в 18.00.