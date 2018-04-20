Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Как выглядит типичный английский дом (фото)
В России открывается необычный бордель (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Гвен Стефани примерила сетчатое мини-платье
Мужчине дважды пересадили лицо
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Ушедшие в историю
10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

«Библионочь — 2018» в Уфе: квесты, курсы скорочтения и дискотека

20 и 21 апреля башкирская столица присоединиться к всероссийской культурный акции. «Комсомолка» подскажет, куда сходить и что посмотреть.

«НОЧЬ РАЗГОНА КНИЖНОЙ ПЫЛИ».

В Библиотекe № 6 посетителей ждет большая программа под названием «Ночь разгона книжной пыли» — исторические танцы, литературные квесты и многое другое. Здесь гости встретятся с мушкетерами из студии акробатического фехтования «Destresa», светскими дамами 19 века, которых изобразят участники студии исторического танца, побывают в гостях в гоголевских героев — жуткого Вия и веселой Солохи, которая угостит всех желающих блюдами из своего шинка. В программе также литературное путешествие по произведениям Ивана Тургенева, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и многое другое. (6+).

Где: ул. Революционная, 165.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

БИБЛИОДИСКОТЕКА И КОНКУРС РИСУНКОВ.

В Центре детского чтения Национальной библиотеки РБ ждут юных читателей и их родителей в субботу. Гостям предложат множество викторин, конкурсов, интерактивных познавательных игр, которые пройдут под семейное чаепитие. Завершатся библиосумерки большой библиодискотекой. (6+).

Где: ул. Менделеева, 203.

Когда: 21 апреля в 15.00.

Вход свободный.

КОНЦЕРТ, КИНО И РОЛЛЕР-ШОУ.

Центральная городская библиотека приготовила большую и разнообразную программу с участием известных башкирских писателей и художников. Перед посетителями выступят: популярный уфимский бард Рамиль Бадамшин, сатирик Марсель Салимов, писатель Владимир Кузьмичев, лидер группы «Гагарин» Айдар Альметьев и многие другие. В программе также интерактивное роллер-шоу «Сказки на колесах», мастер-классы по оригами, лекции психологов, выступление шоу-группы «Forever Карнавал», демонстрация фильма по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» и встреча с участниками съемочной группы. (6+).

Где: ул. Комсомольская, 138.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

Читайте также
«Библионочь-2018»: появилась уфимская программа ежегодной акции

В библиотеке № 2 программа будет проходить под девизом «Магия книги» и будет посвящена Году семьи, так что занятие по душе найдется для всех — и детей, и родителей. Юным посетителям предложат квест «Там на неведомых дорожках», а их родителям — лекцию «Все мы дома бизнесмены», которая поможет правильно планировать семейный бюджет. Программа «Иван Тургенев — рыцарь света и добра», посвященная 200-летию русского классика, откроет неизвестные страницы творчества писателя. В музыкальной гостиной можно будет послушать концерт инструментальной музыки «Пой, гитарная струна!», а в семейном клубе — пройти курс арт-терапии «Я рисую успех». (6+).

Где: ул. Зайнаб Биишевой, 15.

Когда :20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

УРОК СКОРОЧТЕНИЯ И ФИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕТИ».

Программа библионочи, посвященная юбилею Ивана Тургенева пройдет и в библиотеке № 32. Здесь покажут полнометражный фильм «Отцы и дети». Можно будет послушать выступление молодых авторов, побывать на презентационном уроке скорочтения и познакомится с достижениями современной науки, о которых расскажут сотрудники УГНТУ. Для школьников младших класса приготовлена специальная игровая программа. (6+).

Где: ул. Ферина, 14.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

ВЫСТАВКА КАРТИН И КОНКУРС ПАНТОМИМЫ.

В Башкирской республиканской специализированной библиотеке для слепых приготовили программу, которая заинтересует не только посетителей с нарушением зрения. Здесь пройдет выставка картин. Александра Тюлькина из запасников Художественного музея им. М. Нестерова. Слабовидящим ребятишкам предложат посетить выставку тактильных книг и поучаствовать в конкурсе пантомимы. (6+).

Где: ул. Кирова, 47.

Когда: 21 апреля в 17.00.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И КРУГЛЫЙ СТОЛ.

В библиотеке номер 10 в программе библионочи перформансы, театрализованные представления от студии «Птицы» и театра «Зазеркалье», концерт участников Клуба авторской песни и танцевальных студий, интерактивные игры и круглый стол «Какой будет библиотека через 50 лет» (12+).

Где: ул. Гафури, 17.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛАГАНЧИК И «СВАТЫ».

В библиотеке № 13 программа называется «Дело было вечером». Здесь будет открыт настоящий литературный балаганчик «Тридевятое царство, веселое государство. Детишки отправятся в путешествие по сказкам, школьники научатся изготавливать амулеты своими руками, а их родители — смогут почаевничать в хорошей компании. Завершится ночь киносеансом фильма Сваты. (6+).

Где: ул. Ухтомского, 12.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР И КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА.

В библиотеки номер 26 библионочь начнется с акции «День прощения задолжников — все, кто по каким-то причинам не смог вовремя вернуть книги в библиотеку, смогут это сделать совершенно не опасаясь каких-либо штрафных санкций. В программе также экскурсия по музею современной башкирской книги, выставка продукции издательства Китап, авторские чтения стихов молодых поэтов, театрализованная программа с участием артистов ТЮЗа и выступление самодеятельных уфимских музыкантов. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии от студии «Визуал» и всевозможных мастер-классах.

Где: ул. Маршала Жукова, 11/2.

Когда: 20 апреля в 18.00.

Вход свободный.

Все новости региона
 Житель Перми, 2,5 часа прождавший «скорую», умер от аневризмы
Пять человек погибли в огне в Алтайском крае
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Поветкину присуждены $4,3 млн, замороженные после отмены боя
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь