«Библионочь — 2018» в Уфе: квесты, курсы скорочтения и дискотека
20 и 21 апреля башкирская столица присоединиться к всероссийской культурный акции. «Комсомолка» подскажет, куда сходить и что посмотреть.
20 и 21 апреля башкирская столица присоединиться к всероссийской культурный акции. «Комсомолка» подскажет, куда сходить и что посмотреть.
«НОЧЬ РАЗГОНА КНИЖНОЙ ПЫЛИ».
В Библиотекe № 6 посетителей ждет большая программа под названием «Ночь разгона книжной пыли» — исторические танцы, литературные квесты и многое другое. Здесь гости встретятся с мушкетерами из студии акробатического фехтования «Destresa», светскими дамами 19 века, которых изобразят участники студии исторического танца, побывают в гостях в гоголевских героев — жуткого Вия и веселой Солохи, которая угостит всех желающих блюдами из своего шинка. В программе также литературное путешествие по произведениям Ивана Тургенева,
Где: ул. Революционная, 165.
Когда: 20 апреля в 18.00.
Вход свободный.
БИБЛИОДИСКОТЕКА И КОНКУРС РИСУНКОВ.
В Центре детского чтения Национальной библиотеки РБ ждут юных читателей и их родителей в субботу. Гостям предложат множество викторин, конкурсов, интерактивных познавательных игр, которые пройдут под семейное чаепитие. Завершатся библиосумерки большой библиодискотекой. (6+).
Где: ул. Менделеева, 203.
Когда: 21 апреля в 15.00.
Вход свободный.
КОНЦЕРТ, КИНО И
Центральная городская библиотека приготовила большую и разнообразную программу с участием известных башкирских писателей и художников. Перед посетителями выступят: популярный уфимский бард Рамиль Бадамшин, сатирик Марсель Салимов, писатель Владимир Кузьмичев, лидер группы «Гагарин» Айдар Альметьев и многие другие. В программе также интерактивное
Где: ул. Комсомольская, 138.
Когда: 20 апреля в 18.00.
Вход свободный.
В библиотеке № 2 программа будет проходить под девизом «Магия книги» и будет посвящена Году семьи, так что занятие по душе найдется для всех — и детей, и родителей. Юным посетителям предложат квест «Там на неведомых дорожках», а их родителям — лекцию «Все мы дома бизнесмены», которая поможет правильно планировать семейный бюджет. Программа «Иван Тургенев — рыцарь света и добра», посвященная 200-летию русского классика, откроет неизвестные страницы творчества писателя. В музыкальной гостиной можно будет послушать концерт инструментальной музыки «Пой, гитарная струна!», а в семейном клубе — пройти курс
Где: ул. Зайнаб Биишевой, 15.
Когда :20 апреля в 18.00.
Вход свободный.
УРОК СКОРОЧТЕНИЯ И ФИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕТИ».
Программа библионочи, посвященная юбилею Ивана Тургенева пройдет и в библиотеке № 32. Здесь покажут полнометражный фильм «Отцы и дети». Можно будет послушать выступление молодых авторов, побывать на презентационном уроке скорочтения и познакомится с достижениями современной науки, о которых расскажут сотрудники УГНТУ. Для школьников младших класса приготовлена специальная игровая программа. (6+).
Где: ул. Ферина, 14.
Когда: 20 апреля в 18.00.
Вход свободный.
ВЫСТАВКА КАРТИН И КОНКУРС ПАНТОМИМЫ.
В Башкирской республиканской специализированной библиотеке для слепых приготовили программу, которая заинтересует не только посетителей с нарушением зрения. Здесь пройдет выставка картин. Александра Тюлькина из запасников Художественного музея им. М. Нестерова. Слабовидящим ребятишкам предложат посетить выставку тактильных книг и поучаствовать в конкурсе пантомимы. (6+).
Где: ул. Кирова, 47.
Когда: 21 апреля в 17.00.
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И КРУГЛЫЙ СТОЛ.
В библиотеке номер 10 в программе библионочи перформансы, театрализованные представления от студии «Птицы» и театра «Зазеркалье», концерт участников Клуба авторской песни и танцевальных студий, интерактивные игры и круглый стол «Какой будет библиотека через 50 лет» (12+).
Где: ул. Гафури, 17.
Когда: 20 апреля в 18.00.
Вход свободный.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛАГАНЧИК И «СВАТЫ».
В библиотеке № 13 программа называется «Дело было вечером». Здесь будет открыт настоящий литературный балаганчик «Тридевятое царство, веселое государство. Детишки отправятся в путешествие по сказкам, школьники научатся изготавливать амулеты своими руками, а их родители — смогут почаевничать в хорошей компании. Завершится ночь киносеансом фильма Сваты. (6+).
Где: ул. Ухтомского, 12.
Когда: 20 апреля в 18.00.
Вход свободный.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР И КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА.
В библиотеки номер 26 библионочь начнется с акции «День прощения задолжников — все, кто по
Где: ул. Маршала Жукова, 11/2.
Когда: 20 апреля в 18.00.
Вход свободный.