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11:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Съемки фильма остановят движение в центре Петербурга

В Северной столице работают над триллером «Девятая».

Источник: Аргументы и факты

Движение в центре Петербурга перекроют из-за съемок триллера «Девятая», сообщает КРТИ. Изменения в транспортной схеме произойдут в апреле и мае.

С 06.00 23 апреля до 07.00 25 апреля водители не смогут остановиться на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля. С 06.00 до 07.00 24 апреля движение транспорта на этом же участке будет полностью прекращено.

Кроме того, с 06.00 14 мая до 05.00 15 мая нельзя будет останавливаться на Замковой улице от набережной реки Фонтанки до Садовой. С 05.00 до 23.50 15 мая этот участок будет закрыт для движения.

Водителей просят быть внимательными при планировании поездок в центре города.

В триллере «Девятая» рассказывается о маньяке, который убивал женщин в Ленинграде 1970-х годов. Поимкой преступника занимаются советский и американский сыщики.

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