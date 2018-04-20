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11:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Мост в Новолитовске разбирают

Сотрудники Примавтодора начали демонтаж аварийного моста через реку Литовка на дороге Артем — Находка — порт Восточный. После этого дорожники приступят к бурению опор нового моста, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Как сообщили на предприятии, длина нового мостового перехода с подходами составит 760 метров, самого моста — 144 метра. В настоящий момент здесь работают гидромолот, бульдозер, готовится место под площадки для буровых работ.

«На 70% готов городок строителей, которые будут заниматься буровыми работами и возведением моста. Работать здесь будут высококлассные специалисты, которые имеют опыт строительства таких важных для Приморья мостов, как мост через бухту Золотой Рог и низководный через Амурский залив», — рассказали в Примавтодоре.

Отметим, что мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения. Дорожное покрытие — асфальтобетон. Расчетная скорость движения на мосту составит 70 км/ч.

Завершить работы по строительству моста через реку Литовка на дороге Артем — Находка — порт Восточный Примавтодор должен в 2018 году.

Михаил Грач.

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