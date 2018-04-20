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17:29 (мск), источник: Кубань 24

В городах и районах Кубани проведут эстафету в честь Дня Победы

В крае 5 мая пройдет традиционный забег «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

В министерстве физической культуры и спорта края рассказали, что эстафета одновременно пройдет во всех муниципальных образованиях региона. В массовом забеге примут участие около 5 тыс. человек.

Центральный старт эстафеты будет дан на Театральной площади Краснодара. Его предварит торжественный митинг.

Маршрут пройдет по улице Красной, от площади до улицы Постовой. После забега участники возложат цветы к памятнику освободителям Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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