В городах и районах Кубани проведут эстафету в честь Дня Победы
В крае 5 мая пройдет традиционный забег «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
В крае 5 мая пройдет традиционный забег «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
В министерстве физической культуры и спорта края рассказали, что эстафета одновременно пройдет во всех муниципальных образованиях региона. В массовом забеге примут участие около 5 тыс. человек.
Центральный старт эстафеты будет дан на Театральной площади Краснодара. Его предварит торжественный митинг.
Маршрут пройдет по улице Красной, от площади до улицы Постовой. После забега участники возложат цветы к памятнику освободителям Краснодара от