В городах и районах Кубани проведут эстафету в честь Дня Победы

В министерстве физической культуры и спорта края рассказали, что эстафета одновременно пройдет во всех муниципальных образованиях региона. В массовом забеге примут участие около 5 тыс. человек.

Центральный старт эстафеты будет дан на Театральной площади Краснодара. Его предварит торжественный митинг.