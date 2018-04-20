Заповедник «Столбы» могут закрыть для туристов

Если лето будет жарким, туристам могут запретить посещать «Столбы», заявили в пресс-службе заповедника.
10 апреля на «Столбах» начался пожароопасный сезон. С этого дня усилены меры мониторинга за противопожарной обстановкой не только в заповеднике, но и в его охранной зоне. Нарушителей будут ловить и штрафовать на 3−4 тыс. рублей. Если же действия человека станут причиной значительного ущерба природному комплексу, то сумма штрафа увеличится до нескольких десятков тысяч рублей.
По словам директора заповедника Вячеслава Щербакова, из-за большого количества сухих деревьев уже сейчас в лесу зафиксирован наивысший класс пожарной опасности. Бороться с этим можно только вырубкой сухих деревьев, но в заповеднике делать этого нельзя. Поэтому, по мнению руководства «Столбов», необходимо проводить профилактику среди населения, включая людей, которые отдыхают в охранной зоне. К работе планируют подключить полицейских, сотрудников пожарной охраны и администрации Красноярска, а также общественников.
С 1 мая для посещения закроют буферную зону заповедника (зону, отделяющую туристический район от зоны полной заповедности). Разрешить вход в нее планируется не раньше 15 июня. Если же лето будет жарким, «Столбы» могут закрыть полностью.
«Это действительно необходимая мера, которая поможет избежать чрезвычайных ситуаций, со стороны полиции будет оказана вся необходимая помощь в организации контрольно-пропускных пунктов на входах в заповедник. Также считаю, что необходимо разработать маршруты патрулирования маневренных групп, которые будут состоять из представителей полиции, сотрудников заповедника и МЧС», — отметил начальник полиции Красноярска Геннадий Березин.