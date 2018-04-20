Заповедник «Столбы» могут закрыть для туристов

Источник: AP 2018

Если лето будет жарким, туристам могут запретить посещать «Столбы», заявили в пресс-службе заповедника.

10 апреля на «Столбах» начался пожароопасный сезон. С этого дня усилены меры мониторинга за противопожарной обстановкой не только в заповеднике, но и в его охранной зоне. Нарушителей будут ловить и штрафовать на 3−4 тыс. рублей. Если же действия человека станут причиной значительного ущерба природному комплексу, то сумма штрафа увеличится до нескольких десятков тысяч рублей.

По словам директора заповедника Вячеслава Щербакова, из-за большого количества сухих деревьев уже сейчас в лесу зафиксирован наивысший класс пожарной опасности. Бороться с этим можно только вырубкой сухих деревьев, но в заповеднике делать этого нельзя. Поэтому, по мнению руководства «Столбов», необходимо проводить профилактику среди населения, включая людей, которые отдыхают в охранной зоне. К работе планируют подключить полицейских, сотрудников пожарной охраны и администрации Красноярска, а также общественников.

С 1 мая для посещения закроют буферную зону заповедника (зону, отделяющую туристический район от зоны полной заповедности). Разрешить вход в нее планируется не раньше 15 июня. Если же лето будет жарким, «Столбы» могут закрыть полностью.