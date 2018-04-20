Клещи наступают: в Крыму растет количество укушенных
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Крыму продолжает расти количество укушенных клещами граждан — за помощью в медучреждения полуострова обратились 350 человек. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Крыму продолжает расти количество укушенных клещами граждан — за помощью в медучреждения полуострова обратились 350 человек. Об этом сообщает
Неделю назад ведомство информировало о 230 «укушенных» жителях и гостях региона.
«С начала года в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 350 человек, в том числе 193 детей, что не превышает среднемноголетние показатели», — рассказали в управлении.
При этом большая часть граждан пострадала от присасывания клещей во время прогулок в
«Результаты исследования клещей на вирусоформность, в том числе снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактериями гранулоцитарного анаплазмоза человека в 22% случаев», — отметили в Роспотребнадзоре и добавили, что по состоянию на 18 апреля случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.
Против клещевого вирусного энцефалита прививки получили 874 человека, относящихся к контингенту группы риска. Это — лесники, студенты, проходящие производственную практику в