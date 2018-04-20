Стало известно, какие мероприятия ждут волгоградцев на «Библионочи»

В Центральной городской библиотеке акция начнется в 17.00 с уникальной японской чайной церемонии, на которой посетителям расскажут об истории напитка и предложат продегустировать его. Каждый час будут проходить встречи с разными гостями. С 18−00 до 20−00 библиотеки Волгограда ждут детей вместе с родителями на большую развлекательную программу, которая будет включать в себя игры, выставки, квесты, викторины и не только. Мероприятия «Библионочи» пройдут с 17.00 до 23.00 в Центральной библиотеке на проспекте имени Ленина, 42 и филиалах — № 8 (бульвар Энгельса, 15), № 17 (улица Кирова, 132), № 20 (улица Николая Отрады, 1А), № 24 (улица 8-й Воздушной Армии, 35), № 27 (улица Волгоградская, 168). Вход свободный.