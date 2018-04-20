Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Япония заявила протест России
На Землю упало нечто странное
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
11:24 (мск), источник: VN.ru

Семь салютов 9 мая 2018 в Новосибирске: где и когда

Сразу семь салютов прогремят в День Победы-2018 в Новосибирске. К традиционным точкам на площади Ленина, монументе Славы, пляже «Наутилус» и площадке у ДК «Академия» добавилась площадь возле ГПНТБ, площадка возле СК «Локомотив» и территория возле музыкальной школы № 9 в Академгородке.

После окончания праздничной программы, посвященной Дню Победы, на площади Ленина прогремит салют. Ориентировочно он начнется в 21.50 и продлится семь минут. Одновременно с этим фейерверки раздадутся и в других точках города.

Всего в этом году в Новосибирске праздничное пиротехническое шоу можно будет наблюдать с семи точек:

— Первомайский сквер;.

— Площадь Пименова (ГПНТБ);.

— Мемориальный комплекс Монумент Славы;.

— Спортивный комплекс Локомотив в Первомайском районе.

В Академгородке

— Площадка у ДК Академия (ул. Ильича);.

— Территория детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости).

Читайте также
Женщины-военнослужащие примут участие в Параде Победы в Новосибирске

«Отдельно в 22.30 прогремит артиллерийский салют на городском пляже “Наутилус”, подготовкой которого занимаются военные Центрального военного округа», — сообщил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп на заседании оргкомитета «Победа».

Согласно документам на сайте госзакупок, стоимость заказанного мэрией салюта — 500 тысяч рублей. В этом году победителем конкурса стало ООО «Большой праздник — Сибирь».

«В этом году салют будет проходить при музыкальном сопровождении, пиротехники пишут сценарий. Мы постараемся залпами подчеркнуть отдельные моменты музыкального произведения», — цитируют НГС. Новости слова коммерческого директора компании «Большой праздник-Сибирь» Андрея Кузакова.

Специалист перечислил закупленные эффекты разных калибров: красные, зеленые, серебряные пионы с серебряным мерцанием, хризантемы с голубыми звездами и серебряным мерцанием, красные пестики с синим и серебром, красные волны с синим цветением. Золотые и разноцветные пестики расцветут в небе на финальных этапах.

Все новости региона
«Ключ оставляли на крылечке» – женщины-воры орудуют в селах
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
ЦБ оценил влияние апрельских санкций США на экономику России
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Назван способ избежать смерти от инфаркта
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Поветкину присуждены $4,3 млн, замороженные после отмены боя
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь