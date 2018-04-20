Семь салютов 9 мая 2018 в Новосибирске: где и когда

После окончания праздничной программы, посвященной Дню Победы, на площади Ленина прогремит салют. Ориентировочно он начнется в 21.50 и продлится семь минут. Одновременно с этим фейерверки раздадутся и в других точках города.
Всего в этом году в Новосибирске праздничное пиротехническое шоу можно будет наблюдать с семи точек:
— Площадь Пименова (ГПНТБ);.
— Мемориальный комплекс Монумент Славы;.
— Спортивный комплекс Локомотив в Первомайском районе.
— Площадка у ДК Академия (ул. Ильича);.
— Территория детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости).
«Отдельно в 22.30 прогремит артиллерийский салют на городском пляже “Наутилус”, подготовкой которого занимаются военные Центрального военного округа», — сообщил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп на заседании оргкомитета «Победа».
Согласно документам на сайте госзакупок, стоимость заказанного мэрией салюта — 500 тысяч рублей. В этом году победителем конкурса стало ООО «Большой праздник — Сибирь».
«В этом году салют будет проходить при музыкальном сопровождении, пиротехники пишут сценарий. Мы постараемся залпами подчеркнуть отдельные моменты музыкального произведения», — цитируют НГС. Новости слова коммерческого директора компании «Большой праздник-Сибирь» Андрея Кузакова.
Специалист перечислил закупленные эффекты разных калибров: красные, зеленые, серебряные пионы с серебряным мерцанием, хризантемы с голубыми звездами и серебряным мерцанием, красные пестики с синим и серебром, красные волны с синим цветением. Золотые и разноцветные пестики расцветут в небе на финальных этапах.