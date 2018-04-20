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11:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Эдита Пьеха рассказала челябинским фанатам о своем самочувствии

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, ФедералПресс. Известная артистка Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии после недавней госпитализации.

Пьеха попала в больницу с обострением бронхита. Спустя две недели артистку выписали из больницы.

«Бешеный кашель прошел, температура в норме. Теперь я в полном порядке. Еще постараюсь порадовать всех, кому небезразлично мое творчество. Спасибо вам огромное за то, что переживаете!», — рассказала певица фанатам.

«ФедералПресс» ранее писал: в начале апреля ближайшие концерты народной артистки СССР Эдиты Пьехи в Челябинске и Екатеринбурге перенесены. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 7 апреля, а 9 апреля поклонники ждали артистку в Челябинске.

Организатор мероприятий Леонид Барковский сообщил, что пока неизвестно, когда состоятся концерты: это будет видно по состоянию здоровья певицы.

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