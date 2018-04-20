Эдита Пьеха рассказала челябинским фанатам о своем самочувствии

Пьеха попала в больницу с обострением бронхита. Спустя две недели артистку выписали из больницы.

«Бешеный кашель прошел, температура в норме. Теперь я в полном порядке. Еще постараюсь порадовать всех, кому небезразлично мое творчество. Спасибо вам огромное за то, что переживаете!», — рассказала певица фанатам.

«ФедералПресс» ранее писал: в начале апреля ближайшие концерты народной артистки СССР Эдиты Пьехи в Челябинске и Екатеринбурге перенесены. Концерт в Екатеринбурге должен был состояться 7 апреля, а 9 апреля поклонники ждали артистку в Челябинске.