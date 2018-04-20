В Прикамье из-за нарушений пожарной безопасности приостановлена деятельность арт-кафе

Судебные приставы приостановили деятельность ресторана и кафе «Арт-кафе «История» в Лысьве. «В помещениях увеселительного заведения площадью более 240 квадратных метров выявлены грубые нарушения требований и норм пожарной безопасности. Пребывание в кафе и ресторане представляет угрозу для жизни обслуживающего персонала и посетителей», сообщили в службе судебных приставов.

Хозяин лысьвенского ресторана и кафе, увидев судебных приставов, разыграл полное недоумение. Поняв, что инспекторы настроены решительно, он предложил перенести исполнительные действия на следующий день. Причина была веская. Зал был забронирован на 80 персон. Упущенная выгода больше беспокоила владельца, чем вопросы безопасности. Судебные приставы заверили бизнесмена, что не допустят проведение мероприятия в помещениях, признанных судом пожароопасными. Здание было освобождено и опечатано.