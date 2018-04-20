В Пермском крае запустят летние электрички
Они начнут работу уже с 28 апреля.
Они начнут работу уже с 28 апреля.
С 28 апреля по 30 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям будут курсировать поезда № 6025/6026 сообщением Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2 и поезда № 7168/7171 сообщением Пермь-2 — Кишерть — Пермь-2.
— В период с 3 мая по 27 сентября с понедельника по четверг будут курсировать поезда № 6027/6028 сообщением Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2, — сообщается на сайте «Пермской пригородной компании».
29 апреля и с 5 мая по 29 сентября по субботам начнет работу поезд № 6021 сообщением Пермь-2 — Григорьевская.
В период с 1 мая по 30 сентября каждый день будут курсировать поезда № 6163/6164 сообщением
— Уточням, что с 23 апреля по 4 октября электропоезда № 7194/7193 сообщением Пермь-2 — Кунгур — Пермь-2 курсировать не будут, — сообщается на сайте пригородной компании.