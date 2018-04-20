Синоптики предупредили: в выходные в Перми пройдет дождь с мокрым снегом

Источник: Комсомольская правда

Увы, но, похоже, мы наслаждаемся последними ясными денечками. Если в субботу еще весь день будет светить солнышко, то уже воскресным утром небо затянется, и начнутся дожди с мокрым снегом.

При этом в дневные часы воздух не будет успевать хорошенько прогреваться.

Эти выходные будут достаточно холодные и неблагоприятные, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — В субботу продолжится влияние арктического циклона, днем будет холодно, но хотя бы ясно. В воскресенье в Прикамье придет циклон из Европейской части России, который принесет обильные осадки. Теплее при этом не станет.

В субботу днем в Перми температура воздуха днем будет не выше +4 — +5 градусов, на юге края — до +7, на севере края — около нуля градусов. И это при том, что весь день в субботу будет ясным.

В воскресенье мы окажемся под влиянием сильного циклона, который выйдет с европейской части России. С этим циклоном будет связано очень большое количество осадков. Особенно много их выпадет по северу и северо-западу края, где за день выпадет до 70 процентов месячной нормы апреля.

По южной части края это будет не слишком сильный дождь, по северу — обильный мокрый снег. В Перми утро начнется с мокрого снега, который перейдет в дождь.

В воскресенье днем в Перми воздух прогреется от +2 до +4 градусов, по югу края — до +6 градусов, по северу Прикамья дневная температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +1 градуса.

В понедельник продолжатся небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега с дождем. При этом температура днем будет — от + 3 до +8 градусов.