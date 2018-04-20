Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Новая российская ракета поражает воображение
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Райффайзенбанк не работает по всей России
Найден способ украсть все данные с iPhone
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
11:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили: в выходные в Перми пройдет дождь с мокрым снегом

В Прикамье начнется очередное похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 766 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Комсомольская правда

Увы, но, похоже, мы наслаждаемся последними ясными денечками. Если в субботу еще весь день будет светить солнышко, то уже воскресным утром небо затянется, и начнутся дожди с мокрым снегом.

При этом в дневные часы воздух не будет успевать хорошенько прогреваться.

Эти выходные будут достаточно холодные и неблагоприятные, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — В субботу продолжится влияние арктического циклона, днем будет холодно, но хотя бы ясно. В воскресенье в Прикамье придет циклон из Европейской части России, который принесет обильные осадки. Теплее при этом не станет.

В субботу днем в Перми температура воздуха днем будет не выше +4 — +5 градусов, на юге края — до +7, на севере края — около нуля градусов. И это при том, что весь день в субботу будет ясным.

В воскресенье мы окажемся под влиянием сильного циклона, который выйдет с европейской части России. С этим циклоном будет связано очень большое количество осадков. Особенно много их выпадет по северу и северо-западу края, где за день выпадет до 70 процентов месячной нормы апреля.

По южной части края это будет не слишком сильный дождь, по северу — обильный мокрый снег. В Перми утро начнется с мокрого снега, который перейдет в дождь.

В воскресенье днем в Перми воздух прогреется от +2 до +4 градусов, по югу края — до +6 градусов, по северу Прикамья дневная температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +1 градуса.

В понедельник продолжатся небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега с дождем. При этом температура днем будет — от + 3 до +8 градусов.

Первая половина следующей недели обещает быть холодной. Медленное и незначительное потепление может начаться только с середины следующей недели.

Все новости региона
 Заполненные мешки для трупов бросили возле больницы в Челябинске
Мария Захарова: Нацисты переняли идею концлагерей у англичан
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
ЦБ оценил влияние апрельских санкций США на экономику России
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Назван способ избежать смерти от инфаркта
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Поветкину присуждены $4,3 млн, замороженные после отмены боя
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь