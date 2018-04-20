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12:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бутурлиновский музей под открытым небом привезли артиллерийское орудие

Технику доставили из Брянска и Курганской области.

В Бутурлиновский музей под открытым небом возле Леса Победы привезли гаубицу, миномет и зенитную установку. Орудия доставили в четверг, 19 апреля, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Бутурлиновского городского поселения Евгений Дмитренко.

Технику отреставрируют, покрасят и установят на постамент. Около каждого орудия разместят табличку с названием и характеристиками. Работы планируют завершить к 9 Мая.

— Экспозиция пополнилась 57-миллиметровой автоматической пушкой С-60 и 122-миллиметровой гаубицей М-30. Их привезли из города Щучье Курганской области. Из Брянска доставили 82-миллиметровый батальонный миномет БМ-37, — рассказал Евгений Дмитренко.

Музей военной техники под открытым небом открыли в Бутурлиновке в 2017 году. В экспозиции представлены боевой танк Т-80Б, боевая машина пехоты БМП-1, бронетранспортер БТР-60Па, зенитная самоходная установка ЗСУ-23−4 и бомбардировщик Су-24.

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