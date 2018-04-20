В Бутурлиновский музей под открытым небом привезли артиллерийское орудие

В Бутурлиновский музей под открытым небом возле Леса Победы привезли гаубицу, миномет и зенитную установку. Орудия доставили в четверг, 19 апреля, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Бутурлиновского городского поселения Евгений Дмитренко.

Технику отреставрируют, покрасят и установят на постамент. Около каждого орудия разместят табличку с названием и характеристиками. Работы планируют завершить к 9 Мая.

— Экспозиция пополнилась 57-миллиметровой автоматической пушкой С-60 и 122-миллиметровой гаубицей М-30. Их привезли из города Щучье Курганской области. Из Брянска доставили 82-миллиметровый батальонный миномет БМ-37, — рассказал Евгений Дмитренко.