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12:56 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове более 50 пострадавшим от пожара отказали в получении выплат на новое жилье

В Ростове комиссия по рассмотрению заявлений пострадавших от пожара 21 августа 2017 года отказала в предоставлении компенсаций на покупку нового жилья 51 человеку, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Городской репортер

Пострадавшие не получили выплаты, так как не был установлен факт их проживания в сгоревших домах или не вовремя были поданы заявки.

«Мы им помогаем в оперативном порядке. Для этих целей собираем внеочередные заседания. Подчеркну, что глава администрации города ставит задачу перед комиссией продолжать свою работу, пока всем гражданам не будет оказана помощь», — сказал первый замглавы администрации Александр Скрябин.

По состоянию на 13 апреля 2018 года, деньги на покупку жилья распределены 154 погорельцам, которые уже купили квартиры, еще 146 пострадавшим распределены деньги, но они пока не предоставили договоры купли-продажи.

Напомним, что на поддержку пострадавших от крупного пожара в районе Театрального спуска всего было выделено около 390 млн рублей.

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