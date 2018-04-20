Филипп Киркоров с детьми приехал в Санкт-Петербург на поезде

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В Петербург король российской эстрады приехал в рамках большого гастрольного тура. Его шоу со скромным названием «Я. Филипп Киркоров» исправно собирает полные залы по всей стране. 20 и 21 апреля Филипп Бедросович выступит в БКЗ «Октябрьский». Билеты стоят, кстати, от 4 500 до 10 000 рублей, и дешевых мест уже не осталось.

В Северную столицу Филипп Киркоров приехал на поезде. На обычном — почти. Поезд «Гранд Экспресс» курсирует между Москвой и Петербургом и славится своим уровнем сервиса. В вагонах здесь только двухместные купе, выкупать обычно предлагают купе целиком. Цены на самые демократичные билеты начинаются от пяти тысяч рублей. Места в вагонах класса «люкс» стоят от 25 тысяч.

И пусть ходят слухи, что Филипп Киркоров путешествует исключительно в личном вагоне — все неправда. Певец ехал в самом обычном — насколько обычными могут быть вагоны в таком поезде.

В Северную столицу артист прибыл не один. С собой он взял детишек. 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин частенько сопровождают папу в поездках.

На перроне шестой платформы звезду поджидали поклонники и журналисты. Вручили своему кумиру цветы. Досталось по букету и детям. А потом устроили флэшмоб — выпустили в небо воздушные шарики.

— Дети, запустим шарики? Ух ты! Ура! На удачу полетели, для хорошего настроения, — поддержал флэшмоб Филипп.

Алла-Виктория и Мартин нисколько не смущались — к вниманию поклонников они давно привыкли.

— Покажу детям Петербург. В Эрмитаж свожу, — пообещал Филипп.