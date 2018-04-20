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12:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы увидят первый весенний звёздный дождь

Наблюдать метеорный поток астрономы советуют за городом.

В ночь с пятницу на субботу и с субботы на воскресенье метеорный поток Лириды достигнет своего пика. Астрономы рассказывают, можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час. Лириды — это мелкие обломки кометы Тэтчер — она делает оборот вокруг Солнца примерно за 415 лет. Один из самых древних космических ливней известен своей яркостью, но по эффектности уступает августовским Персиидам и декабрьским Геминидам.

Наблюдать звёздное шоу астрономы советуют после полуночи — за городом. Для этого не нужен телескоп, достаточно лечь на спину. Однако зрелище будет только при ясном небе. Поэтому, если с погодой не повезет, возможность увидеть звездопад еще есть — он продлится до среды.

— Лириды называются так потому, что радиант — точка откуда визуально они вылетают на небе — это созвездие Лир. Они быстрые, белого цвета. Иногда можно ожидать обильный поток — до сотен. Такое было дважды в истории, говорит астроном-любитель Павел Сырин.

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