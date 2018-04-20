Воронежцы увидят первый весенний звёздный дождь

В ночь с пятницу на субботу и с субботы на воскресенье метеорный поток Лириды достигнет своего пика. Астрономы рассказывают, можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час. Лириды — это мелкие обломки кометы Тэтчер — она делает оборот вокруг Солнца примерно за 415 лет. Один из самых древних космических ливней известен своей яркостью, но по эффектности уступает августовским Персиидам и декабрьским Геминидам.

Наблюдать звёздное шоу астрономы советуют после полуночи — за городом. Для этого не нужен телескоп, достаточно лечь на спину. Однако зрелище будет только при ясном небе. Поэтому, если с погодой не повезет, возможность увидеть звездопад еще есть — он продлится до среды.